Μετά τον Βινίσιους και ο Κέλι καταγγέλει ρατσιστικές προσβολές!

Ο αμυντικός της Γιουβέντους, Λόιντ Κέλι, κατήγγειλε τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκε μετά τα δύο τελευταία παιχνίδια της «γηραιάς» κυρίας.

Οι αγώνες του πρώτου γύρου των play-offs του Champions League το βράδυ της Τρίτης (17/02), «αμαυρώθηκαν» από κατηγορίες για ρατσιστική επίθεση. Αρχικά ο Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης κατηγόρησε τον Τζανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα ότι έκανε ρατσιστικό σχόλιο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο «Ντα Λουζ», αποκαλώντας τον «μαϊμού», ενώ και ο Λόιντ Κέλι της Γιουβέντους, μετά την ήττα της ομάδας του με 5-2 από τη Γαλατάσαραϊ, κατήγγειλε δημόσια ένα άτομο που τον προσέβαλε ρατσιστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Following allegations of racist abuse during Real Madrid's 1-0 win over Benfica on Tuesday evening, Juventus defender Lloyd Kelly has also named and shamed an individual for telling him to 'go back to the zoo'. pic.twitter.com/MJIC5bm7RS February 18, 2026

Πιο συγκεκριμένα, σε story του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το πρωί της Τετάρτης (18/02), ο Αμερικανός αμυντικός γνωστοποίησε ένα κακόβουλο σχόλιο που έλαβε από έναν «οργισμένο» φίλαθλο σε μία από τις αναρτήσεις του, το οποίο έλεγε χαρακτηριστικά: «Να επιστρέψεις πίσω στον ζωολογικό κήπο», με τον ίδιο να απαντάει πως: «Η κριτική έρχεται σε όλη τη ζωή και στον αθλητισμό και πάντα το αποδέχομαι αυτό. Ο καθένας έχει δικαίωμα στις δικές του απόψεις, αλλά αυτό δεν θα το δεχτώ. Τα λόγια και οι πράξεις έχουν νόημα αλλά και συνέπειες».

Ο πρώην οπισθοφύλακας των Νιούκαστλ και Μπόρνμουθ συνέχισε κάνοντας tag το άτομο που άφησε το σχόλιο, καθώς και την εταιρεία για την οποία φημολογείται ότι εργάζεται, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τον 3ο νόμο του Νέυτωνα, ο οποίος τονίζει πως κάθε δράση έχει και αντίδραση.