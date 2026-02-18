Ο Γκιρασί αφιέρωσε το γκολ εναντιόν της Αταλάντα σε συγγενικό του πρόσωπο που απεβίωσε!

Ο Σερού Γκιρασί απέτισε φόρο τιμής σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο, το οποίο έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, μετά το γκολ που πέτυχε στο ματς της Ντόρτμουντ με την Αταλάντα.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχθηκε χθες (17/02) στην έδρα της την Αταλάντα στα πλαίσια του πρώτου αγώνα των Play-offs του Champions League και επικράτησε με 2-0, βάζοντας απο νωρίς τα θεμέλια για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν από νωρίς το σκορ, με τον Σερού Γκιρασί να βρίσκει δίχτυα μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον διεθνή από την Γουινέα να αδράζει την ευκαιρία για να αποτίσει φόρο τιμής σε ένα μέλος της οικογένειάς του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα ο 29χρόνος επιθετικός αφού σκόραρε το γκολ, το πανηγύριζε βγάζοντας την μπλούζα του και έμεινε με το φανελάκι που απεικόνιζε ένα συγκινητικό μήνυμα: «Assiata Guirassy. Είθε να Σε καλωσορίσει στον απέραντο παράδεισό Του, Αμήν», ήταν τα λόγια με τα οποία ο Γκιρασί επέλεξε να αποχαιρετήσει το συγγενικό του πρόσωπο.

Serhou Guirassy honored a recently deceased family member after scoring vs. Atalanta 💛 pic.twitter.com/BPGw2FKdvd — B/R Football (@brfootball) February 17, 2026

Για την ιστορία από την έναρξη της περασμένης σεζόν, ο Σερού Γκιρασί έχει άμεση συμμετοχή σε 23 γκολ στο Champions League (17 γκολ, 6 ασίστ), περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.