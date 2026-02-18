Ο Γκιρασί αφιέρωσε το γκολ εναντιόν της Αταλάντα σε συγγενικό του πρόσωπο που απεβίωσε!
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχθηκε χθες (17/02) στην έδρα της την Αταλάντα στα πλαίσια του πρώτου αγώνα των Play-offs του Champions League και επικράτησε με 2-0, βάζοντας απο νωρίς τα θεμέλια για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν από νωρίς το σκορ, με τον Σερού Γκιρασί να βρίσκει δίχτυα μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον διεθνή από την Γουινέα να αδράζει την ευκαιρία για να αποτίσει φόρο τιμής σε ένα μέλος της οικογένειάς του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.
Πιο συγκεκριμένα ο 29χρόνος επιθετικός αφού σκόραρε το γκολ, το πανηγύριζε βγάζοντας την μπλούζα του και έμεινε με το φανελάκι που απεικόνιζε ένα συγκινητικό μήνυμα: «Assiata Guirassy. Είθε να Σε καλωσορίσει στον απέραντο παράδεισό Του, Αμήν», ήταν τα λόγια με τα οποία ο Γκιρασί επέλεξε να αποχαιρετήσει το συγγενικό του πρόσωπο.
Serhou Guirassy honored a recently deceased family member after scoring vs. Atalanta 💛 pic.twitter.com/BPGw2FKdvd— B/R Football (@brfootball) February 17, 2026
Για την ιστορία από την έναρξη της περασμένης σεζόν, ο Σερού Γκιρασί έχει άμεση συμμετοχή σε 23 γκολ στο Champions League (17 γκολ, 6 ασίστ), περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
23 – Since the start of last season, Serhou Guirassy has been directly involved in 23 goals in the Champions League (17 goals, 6 assists), more than any other player during that period. Talisman. @Guirassy_19 pic.twitter.com/pHxLLbEGGG— OptaFranz (@OptaFranz) February 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.