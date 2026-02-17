Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν: «Καυτός» Μπαλογκάν με δυο γκολ για τους Μονεγάσκους (vid)
Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τη Μονακό κόντρα στην Παρί Ζεν Ζερμέν, η οποία με δυο γκολ του Μπαλογκάν στο πρώτο εικοσάλεπτο απέκτησε προβάδισμα με 2-0.
Τρομερό ξεκίνημα για την Μονακό κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν με υπογραφή του Φολαρίν Μπαλογκάν. Μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα ο Αμερικανός επιθετικός έβαλε μπροστά στο σκορ τους Μονεγάσκους με κεφαλιά σε κενό τέρμα. Στο 18΄κι έπειτα από υπέροχη ανάπτυξη της ομάδας του χτύπησε ξανά, όταν από κάθετη πάσα του Αλιούς βρέθηκε σε θέση βολής κι εκτέλεσε άψογα για το 2-0.
