Η Γαλατάσαραϊ έχει πάρει φόρα κόντρα στη Γιουβέντους, καθώς σκόραρε ακόμη δύο γκολ για το απίστευτο 5-2.

Φοβερό το παιχνίδι που γίνεται στην Πόλη! Η Γαλατάσαραϊ είναι ασταμάτητη κόντρα στη Γιουβέντους στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του Champions League. Μετά την ανατροπή που έκαναν με δύο γκολ σε 10 λεπτά, οι Τούρκοι σημείωσαν ακόμη δύο τέρμα με την άμυνα των Μπιανκονέρι να κάνει ξανά λάθος. Στο 79' μετά από τραγικό λάθος του Κέλι, ο Όσιμεν έκλεψε, πάσαρε στον Λανγκ και εκείνος με κοντινό πλασέ έγραψε το 4-2. Στο 86' ο Κέλι έχασε πάλι τον αντίπαλό του και ο Μπούι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το απίθανο 5-2.