Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους: Ανέκτησαν το προβάδισμα οι Τούρκοι με δύο γκολ σε 10 λεπτά
Απίστευτο παιχνίδι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Γαλατάσαραϊ και Γιουβέντους για τον πρώτο γύρο των play-offs του Champions League. Οι Μπιανκονέρι πήγαν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα 2-1, αλλά λίγο μετά το ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, οι Τούρκοι μπήκαν φουριόζοι και έφεραν ξανά το ματς στα ίσα. Στο 49' ο Καμπάλ έχασε την μονομαχία με τον Γιλμάζ , που επιχείρησε ένα διαγώνιο σουτ. Αρχικά ο Ντι Γκρεγκόριο έδιωξε, αλλά ο Λανγκ πήρε το ριμπάουντ και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.
Η Γαλατάσαραϊ συνέχισε να πιέζει και στο 60' έκανε την ανατροπή παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα, ο Σάρα σέντραρε από διαγώνια θέση με τον Σάντσεθ να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και να γράφει το 3-2.
