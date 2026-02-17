Η Γαλατάσαραϊ έδωσε νέα τροπή στο ματς κόντρα στη Γιουβέντους, καθώς μέσα σε 10 λεπτά ανέκτησε το προβάδισμα με 3-2.

Απίστευτο παιχνίδι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Γαλατάσαραϊ και Γιουβέντους για τον πρώτο γύρο των play-offs του Champions League. Οι Μπιανκονέρι πήγαν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα 2-1, αλλά λίγο μετά το ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, οι Τούρκοι μπήκαν φουριόζοι και έφεραν ξανά το ματς στα ίσα. Στο 49' ο Καμπάλ έχασε την μονομαχία με τον Γιλμάζ , που επιχείρησε ένα διαγώνιο σουτ. Αρχικά ο Ντι Γκρεγκόριο έδιωξε, αλλά ο Λανγκ πήρε το ριμπάουντ και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Η Γαλατάσαραϊ συνέχισε να πιέζει και στο 60' έκανε την ανατροπή παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα, ο Σάρα σέντραρε από διαγώνια θέση με τον Σάντσεθ να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και να γράφει το 3-2.