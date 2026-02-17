Δυο γκολ με διαφορά δευτερολέπτων στην Πόλη, εκεί όπου η Γαλατάσαραϊ άνοιξε το σκορ 15΄, προτού η Γιουβέντους ισοφαρίσει σε 1-1 στιγμές αργότερα.

Δεν πρόλαβε να χαρεί το προβάδισμά της η Γαλατάσαραϊ, μιας και η Γιουβέντους έφτασε άμεσα στην ισοφάριση μέσα στην Πόλη. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν στο 15΄όταν η μπάλα στρώθηκε στον Γκαμπριέλ Σάρα στην περιοχή και ο τελευταίος σημάδεψε τη γωνία του Ντι Γκργεκόριο με δυνατό σουτ. Με τη... σέντρα ωστόσο οι Μπιανκονέρι βρήκαν την απάντηση, όταν ο Κουπάινερς πήρε το ριμπάουντ μετά την επέμβαση του Τσακίρ στην κεφαλιά του Καλουλού και σκόραρε σε κενό τέρμα για το 1-1 στο 16΄.