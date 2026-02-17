Οι πρώτες «πινελιές» στο Puskas Arena για τον τελικό του Champions League
Η μάχη των play offs ξεκινά με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν και να θέτει ως στόχο την πρόκριση στους «16» του Champions League, την ίδια στιγμή που στην Ουγγαρία, οι προετοιμασία για τον μεγάλο τελικό έχουν ήδη αρχίσει.
Το Puskas Arena των 67 χιλιάδων θέσεων θα φιλοξενήσει στις 30 Μαϊου το σπουδαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπου είτε η Παρί Σεν Ζερμέν θα διατηρήσει τα σκήπτρα ή κάποια ομάδα θα πάρει τη θέση της στον... θρόνο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Το Gazzetta βρέθηκε στο εθνικό στάδιο της Ουγγαρίας, όπου η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί σε φιλική αναμέτρηση στις 31/03, και παρατήρησε τις πρώτες... πινελιές με άρωμα Champions League στο εσωτερικό του γηπέδου.
Συγκεκριμένα, οι πινακίδες έξω από τα αποδυτήρια και τον χώρο όπου πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου (με χωρητικότητα 230 δημοσιογράφων) έχουν «ντυθεί» στα χρώματα του τελικού που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.
🌟Το Gazzetta σας δίνει τις πρώτες «πινελιές» για τον τελικό του Champions League στις 30/05 στην «Puskas Arena» pic.twitter.com/xMW0vKJDC0— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.