Οι πρώτες «πινελιές» στο Puskas Arena για τον τελικό του Champions League

Αν και απέχουμε περίπου τρεις μήνες από το μεγάλο ραντεβού του Champions League, το Puskas Arena στην Ουγγαρία έχει αρχίσει να φοράει τα... καλά του και το Gazzetta σας μεταφέρει τις πρώτες «πινελιές».

Η μάχη των play offs ξεκινά με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν και να θέτει ως στόχο την πρόκριση στους «16» του Champions League, την ίδια στιγμή που στην Ουγγαρία, οι προετοιμασία για τον μεγάλο τελικό έχουν ήδη αρχίσει.

Το Puskas Arena των 67 χιλιάδων θέσεων θα φιλοξενήσει στις 30 Μαϊου το σπουδαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπου είτε η Παρί Σεν Ζερμέν θα διατηρήσει τα σκήπτρα ή κάποια ομάδα θα πάρει τη θέση της στον... θρόνο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το Gazzetta βρέθηκε στο εθνικό στάδιο της Ουγγαρίας, όπου η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί σε φιλική αναμέτρηση στις 31/03, και παρατήρησε τις πρώτες... πινελιές με άρωμα Champions League στο εσωτερικό του γηπέδου.

Συγκεκριμένα, οι πινακίδες έξω από τα αποδυτήρια και τον χώρο όπου πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου (με χωρητικότητα 230 δημοσιογράφων) έχουν «ντυθεί» στα χρώματα του τελικού που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.