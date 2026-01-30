Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς στα Playoffs του Champions League.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην γνωρίζει ακόμη τον αντίπαλό του στα Playoffs του Champions League, ωστόσο η ΠΑΕ ήδη φρόντισε να ενημερώσει τους φιλάθλους της, αναφορικά με τα εισιτήρια.

Συγκεκριμένα, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, αναφέρθηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι, που θα είναι είτε στη Γερμανία με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, είτε στην Ιταλία με την Αταλάντα, εξηγώντας πως προτεραιότητα θα δοθεί στους κατόχους διαρκείας, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί την παρουσία τους, ελέω της μικρής χωρητικότητας των γηπέδων.

Η ανακοίνωση:

Με αφορμή τη συμμετοχή της ομάδας μας στα Play Offs του Champions League, η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα:

Όσοι προβούν σε αεροπορική ή ξενοδοχειακή κράτηση, ακόμη κι αν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας οποιασδήποτε κατηγορίας, η ΠΑΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα εξασφαλίσουν εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι, λόγω της μικρής χωρητικότητας των γηπέδων των πιθανών αντιπάλων μας.

Η διάθεση των εισιτήριων για τον εκτός έδρας αγώνα των Play Offs θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, με προτεραιότητα στους 23.500 κάτοχους εισιτήριων διαρκείας και οι οποίοι θα ταξιδέψουν οι ίδιοι.