Η παρεξήγηση στο γκολ του Ολυμπιακού για το 1-2: Γιατί ζήτησαν «συγγνώμη» Τσικίνιο και Κοστίνια

Τη στιγμή που ο Έσε πανηγύριζε το γκολ κόντρα στον Άγιαξ, οι Τσικίνιο και Κοστίνια ζήτησαν συγνώμη προς την πλευρά των οπαδών του «Αίαντα».

Ο Ολυμπιακός έφυγε με ένα ιστορικό διπλό (2-1) από την έδρα του Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League και προκρίθηκε στα play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το «χρυσό» γκολ ο Σαντιάγο Έσε στο 79ο λεπτό όπου έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας την πρόκριση στους Πειραιώτες.

Ωστόσο τη στιγμή των πανηγυρισμών, στον τηλεοπτικό φακό φαίνεται τόσο ο Τσικίνιο όσο και ο Κοστίνια να ζητούν συγνώμη από τους οπαδούς του Αίαντα, οι οποίοι πέταξαν κάποια αντικείμενα και γενικά είχαν επιθετική συμπεριφορά προς τους παίκτες των «ερυθρολεύκων».

Αυτό συνέβη επειδή ο Αργεντινός χαφ σχημάτισε μία καρδούλα κινούμενος προς το σημείο, χωρίς να προκαλέσει, όπου υπήρχαν μόνο οπαδοί του Άγιαξ και πανηγύρισε έντονα μπροστά του, με τους δύο συμπαίκτες του να τον απομακρύνουν από εκεί και να ζητούν συγνώμη προς τους Ολλανδούς.

Αυτή η κίνηση ήταν περισσότερο για να δείξουν ότι ήταν παρεξήγηση και ότι ο Αργεντινός χαφ και οι συμπαίκτες του απλώς πανηγύρισαν το γκολ και δεν ήθελαν να πικάρουν ή να προκαλέσουν την εξέδρα.