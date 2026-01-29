Χαμός σε πορτογαλικό κανάλι με το γκολ του τερματοφύλακα της Μπενφίκα: Τρόμαξε ο καλεσμένος! (vid)

Εκπομπή στην Πορτογαλία διέκοψε τη ζωντανή ροή του προγράμματος της, για να πανηγυρίσουν οι συντελεστές το γκολ -πρόκριση της Μπενφίκα στο Champions League.

Η Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης (28/01) κατέγραψε μία ιστορική νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 4-2 και κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League χάρη στο γκολ του τερματοφύλακα της, Ανατόλι Τρούμπιν, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η σπουδαία αυτή νίκη, η οποία συνδυάστηκε με μία ακόμη σπουδαιότερη πρόκριση, έφερε αναστάτωση και πανηγυρισμούς όχι μόνο μέσα στο «Ντα Λουζ», αλλα σε όλη τη Λισαβόνα, μέχρι και σε... τηλεοπτικά στούντιο.

Πιο συγκεκριμένα ένα περιστατικό απείρου κάλλους σημειώθηκε στο πλατό της εκπομπής «NOW», της οποίας καλεσμένος ήταν ένας επίσκοπος για να μιλήσει για τις καταιγίδες και τα άσχημα καιρικά φαινόμενα που εκτυλίσσονται στη Πορτογαλία και διεκόπη από τον συμπαρουσιαστή, ο οποίος άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα το τέρμα του Ουκρανού κίπερ που έστειλε τους «αετούς» στην 24αδά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

«..και είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει..» «Συγγνώμη! Συγγνώμη! ΓΚΟΛ! ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕΝΦΙΚΑ! ΤΡΟΥΜΠΙΝ! ΤΡΟΥΜΠΙΝ! Σκόραρε με κεφαλιά! 4-2! Η Μπενφίκα είναι στα πλέι οφ του Champions League!», με την οθόνη να μεταβαίνει αμέσως σε έναν βίντεο με τον πανηγυρισμό/επανάληψη της κεφαλιάς του Τρούμπιν στο 90+8.

Golo do Benfica na NOW. O Trubin interrompeu a emissão. Hilariante. pic.twitter.com/O7dcVlHMty January 28, 2026

Το πιο αστείο στιγμιότυπο ήρθε στο τέλος του βίντεο, όταν μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς των συντελεστών στο πλατό, ο ιερωμένος με περίσσεια ηρεμία τονίζει ότι: «Ε εντάξει, ήταν απλώς ένα γκολ της Μπενφίκα».