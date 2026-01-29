Ο Τρούμπιν έστειλε την Μπενφίκα στα νοκ άουτ του Champions League και ο Ζοσέ Μουρίνιο... τρελάθηκε!

Από τα πιο τρελά όνειρα κάθε οπαδού ήταν βγαλμένος ο τρόπος που ήρθε η πρόκριση για την Μπενφίκα στα νοκ άουτ του Champions League, με τον Ανατόλι Τρούμπιν να προωθείται για την τελευταία φάση του αγώνα και να σκοράρει με κεφαλιά, κάνοντας το τελικό 4-2 ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Αναμενόμενα, το Ντα Λουζ... εξερράγη, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να πανηγυρίζει έξαλλα έχοντας μαζί του ένα από τα ball boys που βρίσκονταν κοντά του, χαρίζοντάς μας ένα απίθανο στιγμιότυπο, από αυτά που μονάχα το ποδόσφαιρο μπορεί αν χαρίσει...