Champions League: Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16»
Η τελευταία αγωνιστική της Legaue Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και δόθηκαν τα οκτώ εισιτήρια που δίνουν στις ομάδες την απευθείας πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η Άρσεναλ και η Μπάγερν είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους και ολοκλήρωσαν την τελευταία αγωνιστική με νίκη. Λίβερπουλ και Τότεναμ επίσης πήραν την πρόκριση απευθείας με νίκες. Η Μπαρτσελόνα αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, γύρισε το ματς κόντρα στην Κόπεγχαγη και πήρε και το απευθείας εισιτήριο. Η Τσέλσι τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Πάφο αλλά πήρε την νίκη και την θέση της στην πρώτη οκτάδα. Την 7η θέση πήρε η Σπόρτινγκ, η οποία νίκησε στην τελευταία αγωνιστική την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ το 8ο εισιτήριο πήρε η Μάντσεστερ Σίτι, που επικράτησε τη Γαλατάσαραϊ.
Οι οχτώ ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» απευθείας
- Άρσεναλ 24
- Μπάγερν Μονάχου 21
- Λίβερπουλ 18
- Τότεναμ 17
- Μπαρτσελόνα 16
- Τσέλσι 16
- Σπόρτινγκ 16
- Μάντσεστερ Σίτι 16
