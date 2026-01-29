Η League Phase ολοκληρώθηκε και «κλείδωσαν» οι οκτώ ομάδες που εξασφάλισαν απευθείας την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Η τελευταία αγωνιστική της Legaue Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και δόθηκαν τα οκτώ εισιτήρια που δίνουν στις ομάδες την απευθείας πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Άρσεναλ και η Μπάγερν είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους και ολοκλήρωσαν την τελευταία αγωνιστική με νίκη. Λίβερπουλ και Τότεναμ επίσης πήραν την πρόκριση απευθείας με νίκες. Η Μπαρτσελόνα αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, γύρισε το ματς κόντρα στην Κόπεγχαγη και πήρε και το απευθείας εισιτήριο. Η Τσέλσι τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Πάφο αλλά πήρε την νίκη και την θέση της στην πρώτη οκτάδα. Την 7η θέση πήρε η Σπόρτινγκ, η οποία νίκησε στην τελευταία αγωνιστική την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ το 8ο εισιτήριο πήρε η Μάντσεστερ Σίτι, που επικράτησε τη Γαλατάσαραϊ.

Οι οχτώ ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» απευθείας