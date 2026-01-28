Λίβερπουλ - Καραμπάγκ: Ο Σαλάχ με ένα εξαιρετικό σουτ στο παραθυράκι έκανε το 3-0
Ο Σαλάχ με ένα εξαιρετικό σουτ στο παραθυράκι, έγραψε το 3-0 για την Λίβερπουλ κόντρα στην Καραμπάγκ.
Η Λίβερπουλ έχει πάρει φόρα και μετά το 2-0 του ημιχρόνου, ο Σαλάχ έδωσε αέρα τριών τερμάτων κόντρα στην Καραμπάγκ. Στο 50' οι Reds κέρδισαν φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, ο Σομποσλάι αρχικά πήρε θέση για να εκτελέσει αλλά άφησε την μπάλα στον Αιγύπτιο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι με ένα άπιαστο σουτ.
Mohamed Salah— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 28, 2026
🇪🇺 Liverpool 3-0 Qarabağpic.twitter.com/eV0ild28Ht
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
