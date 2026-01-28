Ο Σαλάχ με ένα εξαιρετικό σουτ στο παραθυράκι, έγραψε το 3-0 για την Λίβερπουλ κόντρα στην Καραμπάγκ.

Η Λίβερπουλ έχει πάρει φόρα και μετά το 2-0 του ημιχρόνου, ο Σαλάχ έδωσε αέρα τριών τερμάτων κόντρα στην Καραμπάγκ. Στο 50' οι Reds κέρδισαν φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, ο Σομποσλάι αρχικά πήρε θέση για να εκτελέσει αλλά άφησε την μπάλα στον Αιγύπτιο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι με ένα άπιαστο σουτ.