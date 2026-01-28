Με δύο γκολ του ΜακΆλιστερ και του Βιρτζ, η Λίβερπουλ προηγείται της Καραμπάγκ με 2-0.

H Λίβερπουλ υποδέχτηκε την Καραμπάγκ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League και προηγείται με 2-0 επί της Καραμπάγ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 15' ο Σομποσλάι εκτέλεσε κόρνερ με την μπάλα να πηγαίνει την καρδιά της άμυνας, αρχικά ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά προσπάθησε να σκοράρει αλλά στην συνέχεια η μπάλα κατέληξε στον ΜακΆλιστερ που από κοντά έκανε το 1-0.

Οι Reds βρήκαν ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα στο 21' με τον Βιρτζ που πήρε την πάσα του Εκιτικέ λίγο έξω από την περιοχή και εκτέλεσε με ένα δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία γράφοντας το 2-0.