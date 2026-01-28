Οι φίλαθλοι των γηπεδούχων έχουν στήσει το δικό τους... πάρτι πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Την νύχτα μέρα έχουν κάνει ήδη στο Άμστερνταμ οι φίλαθλοι του συλλόγου του Άγιαξ πριν από τον αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Με βεγγαλικά και βαρελότα έχουν δώσει τον δικό τους τόνο λίγη ώρα πριν τον αγώνα των 2 ομάδων στην έδρα του Αίαντα, όπου θα δώσουν το παρών. Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta και ενώ η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22.00.

💥 Βαρελότα και βεγγαλικά εμφανίζονται στην Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ!#OlympiacosFC pic.twitter.com/QUUOaq65v8 January 28, 2026



