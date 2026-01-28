Ο κόσμος του Ολυμπιακού τίμησε και επί ολλανδικού εδάφους την μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην τραγωδία της Ρουμανίας.

Με ένα πανό που έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί» οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (που βρίσκονται εκεί για τον αγώνα με τον Άγιαξ) αναφέρθηκαν στους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ . Το πανό αυτό κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα στα social media και ήταν μία ακόμα κίνηση συμπαράστασης προς τον Οργανισμό αλλά και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ήδη από την πρώτη στιγμή η Θύρα 7 και ο επίσημος Ολυμπιακός είχαν εκφράσει και την θλίψη τους και την συμπαράστασή τους προς τον ΠΑΟΚ για αυτήν την ανείπωτη τραγωδία.