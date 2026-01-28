ΠΑΟΚ, δυστύχημα στη Ρουμανία: Πανό των φίλων του Ολυμπιακού που έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί»
Με ένα πανό που έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί» οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (που βρίσκονται εκεί για τον αγώνα με τον Άγιαξ) αναφέρθηκαν στους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Το πανό αυτό κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα στα social media και ήταν μία ακόμα κίνηση συμπαράστασης προς τον Οργανισμό αλλά και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ήδη από την πρώτη στιγμή η Θύρα 7 και ο επίσημος Ολυμπιακός είχαν εκφράσει και την θλίψη τους και την συμπαράστασή τους προς τον ΠΑΟΚ για αυτήν την ανείπωτη τραγωδία.
Πετάξτε ψηλά αετοί 🕊️#OlympiacosFC #paokfc #aekfc #paofc pic.twitter.com/yNgLOjAcPQJanuary 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.