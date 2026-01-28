Ολυμπιακός: Ο κίνδυνος να χαλάσει η Αστυνομία τα σχέδια των οπαδών του
Οι φίλοι του Ολυμπιακού, που έχουν έρθει στο Άμστερνταμ χωρίς εισιτήριο είναι πάνω από 7.000!
Μέσα στο γήπεδο θα υπάρχουν 2.600, συν άλλοι 400 που έχουν εισιτήρια First Class. Σύνολο 3.000!
Στις 18.00 ώρα Ολλανδίας, θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Damm όσοι είναι να πάνε στο γήπεδο με την πορεία των φίλων της ομάδας. Όσοι, χωρίς εισιτήριο, ακολουθήσουν την οργανωμένη πορεία κινδυνεύουν να μείνουν έξω από το γήπεδο και μάλιστα να μην δουν και το παιχνίδι. Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις οι Αρχές κρατούν τους οπαδούς σε χώρο έξω από το γήπεδο μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.
Από την άλλη, οι χιλιάδες φίλοι της ομάδας , θα μπορούν να δουν το ματς στα σημεία συγκέντρωσης που έχει ανακοινώσει η Θύρα 7 Ολλανδίας.
Το κομμάτι με το ρεπορτάζ από το:
Τα σημεία που μπορούν να δουν το ματς οι οπαδοί και που δεν πρέπει να πάνε
Όσοι οπαδοί δεν έχουν πάρει εισιτήριο για τον αγώνα, θα πρέπει καταρχήν να αποφύγουν τις πλατείες Rembrantplein και Leidseplein. Από εκεί και πέρα, τα μαγαζιά που θα δείχνουν τον αγώνα είναι:
- Κέντρο γύρω από DAM (centrum)
- Belushi's – Δημοφιλές sports bar κοντά στο Red Light District και Dam
- Café Bigshots – sports bar με οθόνες
- BigShots Bar
- Saloon Smoking Bull – Pub με αρκετές οθόνες
- Café Old Wembley – Sports bar/παμπ
- O'Reilly's Irish Pub – Κλασική ιρλανδική παμπ πίσω από την Dam
- Euro Pub – Pub για ματς και μπύρα.
- Yip Fellows – Μπαρ στο Dam
- Café Oporto – Pub κοντά στην Dam με οθόνες
- Blarney Stone – Irish pub/παμπ
- Café Old Sailor – Πολλές κριτικές και συχνά αγώνες σε οθόνες.
- Cafe Pollux – Κεντρικό bar/pub, μπορεί να δείχνουν ποδόσφαιρο σε σημαντικά ματς
- Red Light Bar – Κεντρικό bar με πολλές οθόνες
- -Στη γειτονιά De Pijp
- Gyros Lab - Ελληνικό μαγαζί που θα δείξει τον αγώνα με πολλές οθόνες και χωρητικότητα 50-60. Υπάρχει και δυνατότητα να ανοίξει και την αυλή για έξτρα κόσμο
- Irish Pub O'Donnell's Amsterdam – Από τις καλύτερες επιλογές στο De Pijp για να δεις ποδόσφαιρο
- Café Lust – Χαλαρό café/μπαρ στο De Pijp που πολλές φορές δείχνει ζωντανά αθλητικά σε οθόνες.
