Τα σημεία όπου μπορούν οι πάνω από 7.000 φίλοι του Ολυμπιακού να δουν το ματς από την τηλεόραση κι ο κίνδυνος να μην καταφέρουν ούτε αυτό! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού, που έχουν έρθει στο Άμστερνταμ χωρίς εισιτήριο είναι πάνω από 7.000!



Μέσα στο γήπεδο θα υπάρχουν 2.600, συν άλλοι 400 που έχουν εισιτήρια First Class. Σύνολο 3.000!



Στις 18.00 ώρα Ολλανδίας, θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Damm όσοι είναι να πάνε στο γήπεδο με την πορεία των φίλων της ομάδας. Όσοι, χωρίς εισιτήριο, ακολουθήσουν την οργανωμένη πορεία κινδυνεύουν να μείνουν έξω από το γήπεδο και μάλιστα να μην δουν και το παιχνίδι. Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις οι Αρχές κρατούν τους οπαδούς σε χώρο έξω από το γήπεδο μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.



Από την άλλη, οι χιλιάδες φίλοι της ομάδας , θα μπορούν να δουν το ματς στα σημεία συγκέντρωσης που έχει ανακοινώσει η Θύρα 7 Ολλανδίας.

Το κομμάτι με το ρεπορτάζ από το:

Τα σημεία που μπορούν να δουν το ματς οι οπαδοί και που δεν πρέπει να πάνε

Όσοι οπαδοί δεν έχουν πάρει εισιτήριο για τον αγώνα, θα πρέπει καταρχήν να αποφύγουν τις πλατείες Rembrantplein και Leidseplein. Από εκεί και πέρα, τα μαγαζιά που θα δείχνουν τον αγώνα είναι: