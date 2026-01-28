Ο Αντρέ Λουίζ θεωρείται ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις, με τον ίδιο να παίρνει το αεροπλάνο για την Ολλανδία για να δει από κοντά τη νέα του ομάδα.

Ο Ολυμπιακός δίνει ένα πολύ σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι στην Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει η ομάδα για το Άμστερνταμ, οι Πειραιώτες τα βρήκαν σε όλα με τον Αντρέ Λουίζ , ο οποίος θεωρείται ποδοσφαιριστής των νταμπλούχων Ελλάδας και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

Ωστόσο ο 23χρονος εξτρέμ αναμένεται να βρεθεί στο πλευρό της νέας του ομάδας καθώς θα ταξιδέψει για την Ολλανδία και θα δει από κοντά την αναμέτρηση στο Johan Cruyff Arena ενώ θα προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα την επόμενη μέρα.