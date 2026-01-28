Τι θα πρέπει να αποφύγουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο Άμστερνταμ για τον αγώνα κόντρα στον Άγιαξ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Το Άμστερνταμ φαντάζει σε πολλούς ως η πόλη της ελευθερίας, της κατάχρησης...

Ωστόσο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα- τουλάχιστον όσον αφορά στους νόμους. Σύμφωνα με τις Αρχές, απαγορεύεται μια σειρά από σημαντικά πράγματα που ενδεχομένως θα σε βάλουν σε μπελάδες.

Οι κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να περάσεις στο Άμστερνταμ

Στην ολλανδική πόλη βρίσκονται χιλιάδες Ολυμπιακός, ενώ ο εκτιμώμενος αριθμός φίλων των νταμπλούχων Ελλάδας αναμένεται να είναι κάτι λιγότερο από 10.000 (εντός και εκτός γηπέδου).

Αυτά λοιπόν που προτείνουμε να ΜΗΝ κάνετε είναι:

1. Να μην περπατάτε εντός των ποδηλατόδρομων.

2. Να μην αγοράσετε κάνναβη από πλανόδιους πάρα μόνο από coffee shop.

3. Να μην πίνετε αλκοόλ και να μην καπνίζετε (οτιδήποτε) σε δημόσιους χώρους. Όσο περίεργο κι αν σου ακούγεται ή να σου... μυρίζει αυτή είναι η αλήθεια- βάσει νόμου. Εμείς, δεν το έχουμε καταλάβει όσο είμαστε εδώ πάντως.

4. Να μην αγοράσετε φαγητό από καντίνες στο δρόμο- μόνο αν έχετε δυνατή άκρη και σας πάει κάπου καλά.

5. Τέλος, ΟΧΙ φωτογραφίες στην περιοχή με τα κόκκινα φανάρια.