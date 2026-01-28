Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, οι δυο φίλοι της Τσέλσι δέχθηκαν επίθεση στη Νάπολη, με τον έναν μάλιστα να μοιράζεται σχετική φωτογραφία στα social media.

Η τραγωδία με τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ στον ποδοσφαιρικό και μη πλανήτη, όμως δυστυχώς δεν είναι η μόνη δυσάρεστη είδηση.

Ένα ακόμη τραγικό γεγονός έρχεται από τον Ιταλικό Νότο και συγκεκριμένα τη Νάπολη, όπου δυο οπαδοί της Τσέλσι (σσ οι δυο ομάδες αγωνίζονται απόψε για το φινάλε του Champions League) φέρεται να δέχθηκαν επίθεση από ultras.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δυο άνδρες δέχθηκαν επίθεση από περίπου 25 άτομα, με μάρτυρες να αναφέρουν πως το συμβάν έγινε ενώ οι «μπλε» φίλαθλοι περπατούσαν προς ένα μπαρ, το βράδυ της Τρίτης. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο ένας εξ' αυτών θέλησε να μοιραστεί αυτό το δυσάρεστο γεγονός στα social media, αναφέροντας πως η Νάπολη δεν είναι ιδιαίτερα... φιλόξενη.

Συν τοις άλλοις, γράφεται πως η επίθεση έγινε επειδή οι δυο άνδρες μιλούσαν... αγγλικά, ενώ η Τσέλσι με επίσημη ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως γνωρίζει για το περιστατικό και συνέστησε προσοχή σε όσους βρίσκονται στην πόλη ενόψει του ματς.