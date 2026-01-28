Τσέλσι: Δυο οπαδοί της μαχαιρώθηκαν από ultras στη Νάπολη
Η τραγωδία με τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ στον ποδοσφαιρικό και μη πλανήτη, όμως δυστυχώς δεν είναι η μόνη δυσάρεστη είδηση.
Ένα ακόμη τραγικό γεγονός έρχεται από τον Ιταλικό Νότο και συγκεκριμένα τη Νάπολη, όπου δυο οπαδοί της Τσέλσι (σσ οι δυο ομάδες αγωνίζονται απόψε για το φινάλε του Champions League) φέρεται να δέχθηκαν επίθεση από ultras.
Two Chelsea fans 'stabbed' in Naples after being 'chased by 25 ultras', with one victim sharing picture of his blood-soaked hand as club warn supporters to take extreme caution https://t.co/GKPVtahoaeJanuary 28, 2026
Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δυο άνδρες δέχθηκαν επίθεση από περίπου 25 άτομα, με μάρτυρες να αναφέρουν πως το συμβάν έγινε ενώ οι «μπλε» φίλαθλοι περπατούσαν προς ένα μπαρ, το βράδυ της Τρίτης. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο ένας εξ' αυτών θέλησε να μοιραστεί αυτό το δυσάρεστο γεγονός στα social media, αναφέροντας πως η Νάπολη δεν είναι ιδιαίτερα... φιλόξενη.
Συν τοις άλλοις, γράφεται πως η επίθεση έγινε επειδή οι δυο άνδρες μιλούσαν... αγγλικά, ενώ η Τσέλσι με επίσημη ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως γνωρίζει για το περιστατικό και συνέστησε προσοχή σε όσους βρίσκονται στην πόλη ενόψει του ματς.
The club is aware of an incident that took place on Tuesday evening in Naples.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2026
Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries.
The club would like to remind all supporters to exercise extreme caution whilst in the city and take note of…
