Τι πρέπει να κάνουν οι ομάδες μας για το ευρωπαϊκό top-10 από την ερχόμενη Πέμπτη!

O Aνδρέας Δημάτος αναλύει το κατά πόσο είναι εφικτό οι 1,563 βαθμοί που μας χωρίζουν από την Τσεχία και τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA να καλυφθούν στο φινάλε της League Phase!

Σε τροχιά top-10 στο UEFA ranking από την εφετινή σεζόν βρίσκεται πλέον η Ελλάδα μετά τα αποτελέσματα της προτελευταίας εβδομάδας της League Phase σε Champions και Europa League, τους 5,000 βαθμούς που κατακτήθηκαν στο σύνολο των 6,000 που ήταν το απόλυτο, την εξασφάλιση της πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αλλά και τις σημαντικές ελπίδες πρόκρισης. που διατήρησε ο Ολυμπιακός με τη μεγάλη του νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν!

Δεν αποκλείεται μάλιστα με συγκεκριμένες… προδιαγραφές αποτελεσμάτων η χώρα μας να βρεθεί μπροστά από την Τσεχία από το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, κάτι που βασικά προϋποθέτει πρόκριση του Ολυμπιακού στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League με νίκη επί του Αγιαξ στο Αμστερνταμ, αλλά και αυτό να μην συμβεί είναι μάλλον δεδομένο ότι με την ολοκλήρωση της League Phase θα έχουμε τους Τσέχους σε απόσταση… βολής!

H 10ης θέση στο UEFA ranking στο τέλος της εφετινής σεζόν σημαίνει για την Ελλάδα ότι ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν (2026-27) θα έχει δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στη League Phase του Champions League 2027-28, όποιος κι αν είναι… ανεξαρτήτως συντελεστή. Τα υπόλοιπα εισιτήρια παραμένουν τα ίδια, όπως ισχύουν και για την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν από την 12η θέση στην οποία τερματίσαμε πέρυσι.

Εχουμε καλύψει πάνω από το μισό της διαφοράς

Από το ξεκίνημα της εφετινής σεζόν μέχρι και το χθεσινό βράδυ οι ομάδες μας κατάφεραν να καλύψουν πάνω από το μισό της βαθμολογικής διαφοράς που μας χώριζε από την Τσεχία τον περασμένο Ιούνιο. Οι Τσέχοι ξεκινούσαν με συντελεστή 37,500, εμείς με 34,212 και μας χώριζε η σημαντική διαφορά των 3,288 βαθμών.

Με την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής της League Phase σε Champions και Europa League η διαφορά αυτή έχει μειωθεί στους 1,563 βαθμούς και υπάρχει η δυνατότητα να… εξαφανισθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όταν στους βαθμούς για τα εντός γηπέδου αποτελέσματα θα προστεθούν και τα μπόνους θέσης τερματισμού των ομάδων.

Εκεί θα κριθεί το… παιχνίδι!

Η Τσεχία γνωρίζει ότι μπορεί να έχει αυτό το μπόνους από τη Βικτόρια Πλζεν, αλλά όχι από την μαθηματικά αποκλεισμένη στο Champions League Σλάβια Πράγας, η Ελλάδα γνωρίζει ότι θα πιστωθούν στον συντελεστή της τα μπόνους του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και η διαφορά μπορεί να γίνει και με έξτρα μπόνους θέσης από τον Ολυμπιακό για όποια θέση τερματίσει από την 24η και πάνω…

8,500 πόντοι για τους 1,563 της διαφοράς!

Επί της ουσίας Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός καλούνται την ερχόμενη εβδομάδα με αποτελέσματα και μπόνους θέσης τερματισμού να φέρουν στην Ελλάδα 8,500 βαθμούς, οι οποίοι διαιρούμενοι δια του πέντε θα δώσουν τους πόντους της διαφοράς από την Τσεχία.

Ακούγεται πολύ μεγάλο νούμερο συγκομιδής, αλλά δεν είναι!

Μόνο ο ΠΑΟΚ με νίκη στη Λιόν μπορεί να φέρει κοντά στους 7,000 βαθμούς!

Ένα απλό παράδειγμα…

Η νίκη του… 2,000, η 8η θέση αν με αυτή τη νίκη, όπως είναι πολύ πιθανό, μπει στο top-8… 4,250 βαθμούς συν 1,000 πόντους για την απευθείας πρόκριση στους 16! Τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα γίνονται πολύ απλά μόνο με το μπόνους θέσης του Παναθηναϊκού και χωρίς άλλο αγωνιστικό βαθμό!

Ο Παναθηναϊκός ακόμα κι αν ηττηθεί από τη Ρόμα μπορεί να προσφέρει από 1,500 έως 2,000 βαθμούς τερματίζοντας ανάμεσα στις θέσεις 17-19…

Και από εκεί και πέρα υπάρχει η παράμετρος του Ολυμπιακού, η πρόκριση του οποίου θεωρείται εξαιρετικά κομβική, ειδικά αν επιτευχθεί με νίκη. Σε αυτή την περίπτωση εκτός από τους 2,000 της νίκης το τελικό του πλασάρισμα κοντά στην 20η θέση θα αποφέρει ακόμα 1,000 με 1,500 βαθμούς ανάλογα με τη θέση τερματισμού.

Αν οι τρεις ομάδες μας κατακτήσουν 4,000 βαθμούς την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, ας πούμε με μία νίκη και δύο ισοπαλίες, τότε δεδομένα η απόσταση μέχρι το απαιτούμενο των 8,500 βαθμών θα καλυφθεί από τα μπόνους θέσης, ειδικά αν έχουμε νίκη του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ ή top-8 στο Europa για τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην προλαβαίνει το top-8, αλλά νίκη επί της Ρόμα θα του ανεβάσει κατά πολύ το μπόνους θέσης που κυμαίνεται από 3,000 μέχρι 4,000 πόντους για τις θέσεις από τη 13η μέχρι την 9η!

Σλάβια και Πλζεν

Απέναντι στην ελληνική τριπλή εκπροσώπηση η Τσεχία έχει να αμυνθεί και να υπερασπιστεί τη βαθμολογική της διαφορά έναντι της Ελλάδας με τη Σλάβια Πράγας στο Champions League και την εξαιρετικά αποδοτική τα τελευταία χρόνια Βικτόρια Πλζεν στο Europa.

H αποκλεισμένη και βαθμολογικά αδιάφορη Σλάβια Πράγας έχει να παίξει στην Κύπρο με την Πάφο, που καίγεται για τη νίκη και η Βικτόρια Πλζεν, 17η στη βαθμολογία του Europa, έχει να παίξει στη Βασιλεία, που επίσης καίγεται για τη νίκη που θα της επιτρέψει λογικά να συνεχίσει στις νοκ άουτ φάσεις της διοργάνωσης.

Ο,τι περισσότερο διεκδικήσουν οι δύο τσέχικες ομάδες και με το μπόνους θέσης της Πλζεν θα υπάρχει όλος ο χρόνος να το καλύψουμε στη συνέχεια. Ειδικά αν η Ελλάδα συνεχίσει και με τους τέσσερις εκπροσώπους της απέναντι στους τρεις της Τσεχίας: την Πλζεν στο Europa και τις Σπάρτα Πράγας – Σίγκμα Ολομουτς στο Conference!