Το δικαστήριο του Καζακστάν επέβαλε φυλάκιση πέντε ημερών σε τρεις οπαδοί της Κλαμπ Μπριζ για την επιλογή τους να εμφανιστούν στην Αστάνα με τα πράσινα ολόσωμα μαγιό της ταινίας «Μπόρατ».

Τρεις Βέλγοι οπαδοί της Κλαμπ Μπριζ, που ταξίδεψαν στην Αστάνα για το παιχνίδι του Champions League με την Καϊράτ, βρέθηκαν σε μπλεξίματα εξαιτίας της αμφίεσής τους, καθώς επέλεξαν να εμφανιστούν στις εξέδρες με το ολόσωμο πράσινο μαγιό που φορούσε ο Άγγλος κωμικός ηθοποιός Σάσα Μπάρον Κοέν στην ταινία «Μπόρατ».

Το δικαστήριο της Αστάνα ανακοίνωσε ότι καταδίκασε τρεις Βέλγους πολίτες σε ποινή φυλάκισης πέντε ημερών για αδικήματα διατάραξης της δημόσιας τάξης: «Ενώ βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ στις κερκίδες του σταδίου Astana Arena, οι δύο αυτοί πολίτες αφαίρεσαν τα ρούχα τους, παραμένοντας με τα εσώρουχά τους, και φώναζαν συνθήματα για να τραβήξουν την προσοχή, διαταράσσοντας έτσι τη δημόσια τάξη»

Τα αστεία που σχετίζονται με την ταινία «Μπόρατ» σπάνια εκτιμώνται στο Καζακστάν, το οποίο εδώ και χρόνια προσπαθεί να καταπολεμήσει την εικόνα της χώρας που παρουσιάστηκε στην κωμωδία του 2006. Η ταινία παρουσιάζει τη χώρα ως οπισθοδρομική ενώ ασκεί κριτική και στις ΗΠΑ.