Ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα... πόδια του, όσον αφορά τη συνέχειά του στο Champions League, ωστόσο υπάρχει ένα «τρελό» σενάριο που τον αφήνει εκτός ακόμα και με νίκη.

Το βράδυ της Τρίτης (20/1) και πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν, στον πρώτο από τους δυο «τελικούς» πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τα έδωσαν όλα, και με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντή Τζολάκη που κατέβασε ρολά όταν χρειάστηκε, πήραν αυτό που ήθελαν ενόψει της ερχόμενης εβδομάδας, που ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ (28/1).

Τα σενάρια αναφορικά με το τι θέλουν οι «ερυθρόλευκοι» στην τελευταία αγωνιστική της League Phase είναι αρκετά, ωστόσο ουσιαστικά κρατούν την τύχη στα πόδια τους. Με νίκη επί του Άιαντα θα έχουν σχεδόν... εξασφαλίσει μια θέση στην 24αδα, έχοντας φτάσει στους 11 βαθμούς. Και λέμε σχεδόν, καθώς υπάρχει ένα ακραίο σενάριο, με το οποίο μπορεί να μείνουν εκτός συνέχειας, ακόμη και με νίκη στην Ολλανδία!

Ποιο είναι αυτό; Αν για παράδειγμα οι Πειραιώτες επικρατήσουν με 0-1 στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», αλλά παράλληλα η Νάπολι που βρίσκεται από κάτω σε ισοβαθμία, νικήσει με τη σειρά της την Τσέλσι με 2 ή παραπάνω γκολ (διαφορά), τότε τους «κλέβει» το εισιτήριο. Φυσικά, για να συμβεί αυτό θα πρέπει και οι ομάδες που βρίσκονται πάνω από τον Ολυμπιακό να πάρουν βαθμό ή βαθμούς. Η Γαλατάσαραϊ θέλει «Χ» στο Μάντσεστερ με τη Σίτι, η Καραμπάχ διπλό επί της Λίβερπουλ, οι Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μονακό και Αθλέτικ Μπιλμπάο νίκες στα δικά τους παιχνίδια και η Κοπεγχάγη διπλό στο «Καμπ Νόου» επί της Μπαρτσελόνα με 3+ γκολ.

Για να το κάνουμε πιο σαφές, αυτή τη στιγμή οι νταμπλούχοι Ελλάδος βρίσκονται στους 8 πόντους, όσους έχουν και οι PSV, Μπιλμπάο που είναι από πάνω, αλλά και οι Νάπολι, Κοπεγχάγη που είναι από κάτω, ενώ στους 9 είναι Μονακό, Λεβερκούζεν και Μαρσέιγ και στους 10 η Γαλατάσαραϊ και η Καραμπάχ, ενώ 11 έχει η Ντόρτμουντ.

Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός νικήσει στο φινάλε του ενιαίου ομίλου, αλλά τουλάχιστον 9 από τις 10 παραπάνω ομάδες φτάσουν ή ξεπεράσουν τους 11 πόντους και έχουν παράλληλα καλύτερο goal average (σσ από τον Ολυμπιακό), θα αφήσουν εκτός συνέχειας την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.