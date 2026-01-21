Η Τσέλσι βρήκε τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα απέναντι στην Πάφο, όταν ο Καϊσέδο σκόραρε με κεφαλιά από κόρνερ για το 1-0 στο 78΄.

Η Τσέλσι βρήκε τη λύση στον γρίφο της Πάφου και πήρε το προβάδισμα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μέσω μιας στημένης φάσης. Στο 78΄συγκεκριμένα κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Καϊσέδο στην καρδιά της άμυνας, ο οποίος με δυνατή κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-0 των Μπλε κόντρα στους Κύπριους.