Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ: Με ντοπιέτα του Κέιν το 2-0 για τους Βαυαρούς
Η Μπάγερν Μονάχου απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα σε τρία λεπτά κόντρα στην Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ με ντοπιέτα του Χάρι Κέιν.
Η Μπάγερν Μονάχου μέσα σε τρία λεπτά πήρε αέρα δύο τερμάτων ενάντια στην Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ στην «Αλιάνζ Αρίνα» με πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός στο 52' μετά από εκτέλεση κόρνερ, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Στο 55' δόθηκε πέναλτι υπέρ των Βαυαρών και ο Κέιν, που ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα, διπλασίασε τα τέρματά του γράφοντας το 2-0.
