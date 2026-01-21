Μαρσέιγ - Λίβερπουλ: Με Σομπoσλάι το 1-0 για τους Reds
Ο Σομπoσλάι άνοιξε το σκορ για την Λίβερπουλ κόντρα στην Μαρσέιγ με απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Η Λίβερπουλ προηγήθηκε κόντρα στην Μαρσέιγ με σκόρερ τον Σομπoσλάι, που έκανε το 1-0 στις καθυστερήσεις. Στο 45'+1' ο 25χρονος Ούγγρος μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ, σημάδεψε την δεξιά γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα και έδωσε το προβάδισμα στους Reds.
