Ο Σομπoσλάι άνοιξε το σκορ για την Λίβερπουλ κόντρα στην Μαρσέιγ με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η Λίβερπουλ προηγήθηκε κόντρα στην Μαρσέιγ με σκόρερ τον Σομπoσλάι, που έκανε το 1-0 στις καθυστερήσεις. Στο 45'+1' ο 25χρονος Ούγγρος μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ, σημάδεψε την δεξιά γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα και έδωσε το προβάδισμα στους Reds.