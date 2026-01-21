Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα: Με αυτογκόλ του Λεβαντόφσκι έγινε το 2-2
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήταν άτυχος για την Μπαρτσελόνα, καθώς με αυτογκόλ η Σλάβια Πράγας ισοφάρισε σε 2-2.
Η Μπαρτσελόνα αν και βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ κόντρα στην Σλάβια Πράγας, τελικά ο Φερμίν με δύο δικά του γκολ έκανε το 2-1 για να πάρουν οι Μπλαουγκράνα το προβάδισμα αλλά ο Λεβαντόφσκι με αυτογκόλ έδωσε την ευκαιρία στην Σλάβια να ισοφαρίσει και να γράψει το 2-2. Στο 44' ο Πολωνός, μετά από εκτέλεση κόρνερ των γηπεδούχων, προσπάθησε να διώξει την μπάλα αλλά κατά λάθος με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα του Ζοάν Γκαρθία.
