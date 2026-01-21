Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα: Ανατροπή με «ντοπιέτα» του Φερμίν Λόπεθ
Ο Φερμίν Λόπεθ είχε... κέφια και μέσα σε οκτώ λεπτά οδήγησε με δυο γκολ σε ανατροπή τη Μπαρτσελόνα μέσα στην Πράγα. Αρχικά οι Καταλανοί έκρυψαν τη μπάλα, όταν ο Ντε Γιόνγκ πήρε τη μπάλα κι έβγαλε την κάθετη για τον Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος κατάφερε να αιφνιδιάσει τον γκολκίπερ των Τσέχων από πλάγια θέση για το 1-1 των Μπλαουγκράνα στο 34΄. Στο 42΄ο Ισπανός χτύπησε ξανά με μακρινό σουτ στη γωνία για το 2-1 της Μπάρτσα που κατάφερε να φέρει προσωρινά τούμπα το ματς μέσα σε μερικά λεπτά.
