Η Σίτι θα προχωρήσει σε επιστροφή χρημάτων στους φιλάθλους της που ταξίδεψαν στη Νορβηγία, όπου γνώρισε την ήττα - σοκ με 3-1 από την Μπόντο.

Μετά την ήττα με 2-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι «Πολίτες» βρέθηκαν να... παγώνουν στον Αρκτικό Κύκλο και να γνωρίζουν την ήττα με 3-1 από την Μπόντο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτέλεσε την πρώτη νίκη της νορβηγικής ομάδα στην ιστορία της στο Champions League. Η διοίκηση της Σίτι αποφάσισε να καλύψει το κόστος των εισιτηρίων για τους 374 φιλάθλους που ταξίδεψαν στο Μπόντο, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις 9.357 λίρες. Στην απόφαση αυτή βοήθησαν και οι αρχηγοί του συλλόγου.

Σε κοινή δήλωση Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας, Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ, τονίζουν: «Οι φίλαθλοί μας σημαίνουν τα πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τις θυσίες που κάνουν για να μας ακολουθούν εντός και εκτός έδρας και ποτέ δεν το θεωρούμε δεδομένο. Είναι οι καλύτεροι φίλαθλοι στον κόσμο. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι το ταξίδι στο Μπόντο, υπό συνθήκες παγωνιάς, ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και σε μια δύσκολη βραδιά για εμάς αγωνιστικά. Η κάλυψη του κόστους των εισιτηρίων είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του επίσημου συνδέσμου φιλάθλων της Σίτι, Κέβιν Πάρκερ, δήλωσε: «Το Μπόντο δεν είναι εύκολος προορισμός και οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν έκαναν τη βραδιά ακόμη πιο δύσκολη για τους φιλάθλους μας. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους παίκτες και τον κόσμο της Σίτι είναι ξεχωριστή και αυτή η κίνηση το αποδεικνύει για ακόμη μία φορά».

Η Μάντσεστερ Σίτι επιστρέφει στη δράση το Σάββατο απέναντι στη Γουλβς για την Premier League, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί τη Γαλατασαράι, σε ένα ματς όπου χρειάζεται τη νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ του Champions League.