«Σάρωσε» σε νούμερα τηλεθέασης ο «τελικός» του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν

Η σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Λεβερκούζεν «καθήλωσε» το κοινό στους τηλεοπτικούς του δέκτες, συγκεντρώνοντας πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε χθες στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επικράτησε με 2-0, βάζοντας γέρα τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, η οποία όπως όλα δείχνουν θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, καθώς η αναμέτρηση απέναντι στις «ασπιρίνες» σάρωσε σε νούμερα τηλεθέασης, αφήνοντας κατά πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Αναλυτικότερα το παιχνίδι για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το οποίο χαρακτηρίστηκε «τελικός» για τους Πειραιώτες και μεταδόθηκε από το MEGA, κατέγραψε κατα μέσο όρο 25,8% στο νεανικό κοινό (έφτασε μέχρι και το 30,8% το τελευταίο τέταρτο του αγώνα) και 26,3% στο γενικό, φτάνοντας σε τέταρτο μέχρι και στο 32%.

Ενδεικτικό της επιτυχίας του αγώνα ήταν και το πως το δεύτερο σε τηλεθέαση πρόγραμμα στη Prime Time ζώνη, η σειρά του ALPHA «Να Μ΄Αγαπάς», αλλά και οι «Ράδιο Αρβύλα» του ANT1, μείνανε 10 μονάδες πίσω φτάνοντας μέχρι το 15,9% και 15,8% αντίστοιχα.