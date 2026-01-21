Μπέλινγκχαμ: Απάντησε με πανηγυρισμό… για το ποτό σε όσους τον κρίνουν (vid)
Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ επέλεξε τον καλύτερο τρόπο για να απαντήσει στην κριτική... το ποδόσφαιρο. Στη σαρωτική νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 6-1 επί της Μονακό στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ο Άγγλος σταρ δεν έβαλε απλώς το κερασάκι στην τούρτα, αλλά έστειλε και ένα ηχηρό μήνυμα προς όσους ασχολούνται περισσότερο με τη νυχτερινή του ζωή παρά με όσα κάνει στο χορτάρι.
Οι «μερένχες», με τους Βινίσιους και Μπαπέ σε εντυπωσιακή βραδιά, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Μονακό. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ήταν και ο Μπέλινγκχαμ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ και έκλεψε την παράσταση με τον πανηγυρισμό του.
Ο 22χρονος χαφ, που το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων τόσο για τις εμφανίσεις του όσο και για την προσωπική του ζωή, αφού υπήρξαν δημοσιεύματα για νυχτερινές εξόδους και το ποτό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει ούτε ένα κλαμπ στην Ισπανία, το οποίο δεν έχει επισκεφτεί!
Jude Bellingham’s celebration, I’m crying 😭😭😭 pic.twitter.com/DBHBP8OBqP— TC (@totalcristiano) January 20, 2026
Στο 80' όταν και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα πανηγύρισε με μια χαρακτηριστική χειρονομία, μιμούμενος κάποιον που πίνει, σαν μια ειρωνική απάντηση σε όσους τον κατηγορούν ότι «ξενυχτά» και δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στο ποδόσφαιρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.