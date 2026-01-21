Ο Τζουντ Μπέλινκγχαμ σκόραρε απέναντι στη Μονακό και πανηγύρισε μιμούμενος κάποιον που πίνει, στέλνοντας μήνυμα σε όσους σχολιάζουν τη νυχτερινή του ζωή

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ επέλεξε τον καλύτερο τρόπο για να απαντήσει στην κριτική... το ποδόσφαιρο. Στη σαρωτική νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 6-1 επί της Μονακό στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ο Άγγλος σταρ δεν έβαλε απλώς το κερασάκι στην τούρτα, αλλά έστειλε και ένα ηχηρό μήνυμα προς όσους ασχολούνται περισσότερο με τη νυχτερινή του ζωή παρά με όσα κάνει στο χορτάρι.

Οι «μερένχες», με τους Βινίσιους και Μπαπέ σε εντυπωσιακή βραδιά, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Μονακό. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ήταν και ο Μπέλινγκχαμ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ και έκλεψε την παράσταση με τον πανηγυρισμό του.

Ο 22χρονος χαφ, που το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων τόσο για τις εμφανίσεις του όσο και για την προσωπική του ζωή, αφού υπήρξαν δημοσιεύματα για νυχτερινές εξόδους και το ποτό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει ούτε ένα κλαμπ στην Ισπανία, το οποίο δεν έχει επισκεφτεί!

Στο 80' όταν και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα πανηγύρισε με μια χαρακτηριστική χειρονομία, μιμούμενος κάποιον που πίνει, σαν μια ειρωνική απάντηση σε όσους τον κατηγορούν ότι «ξενυχτά» και δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στο ποδόσφαιρο.