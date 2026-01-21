Ο προπονητής του Άγιαξ, Φρεντ Γκριμ, εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος για τον επόμενο αγώνα της ομάδας του στο Champions League, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Άγιαξ ξεκίνησε τη σεζόν στη League Phase του Champions League αρκετά άσχημα, καταγράφοντας πέντε ήττες σε ισάριθμους αγώνες. Τώρα όμως τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν, με τους Ολλανδούς να κερδίζουν τους δύο επόμενους, με πιο πρόσφατο το σπουδαίο διπλό, με ανατροπή, κόντρα στη Βιγιαρεάλ και διατηρούν, έστω και μαθηματικά, ελπίδες να τερματίσουν μέσα στις 24 πρώτες ομάδες της διοργάνωσης και να περάσουν στην επόμενη φάση.

Ο τεχνικός του Αίαντα, Φρεντ Γκριμ, στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του, τονίζοντας πως η ομάδα του πήρε μια σπουδαία, αλλά δύσκολη νίκη, ενώ δήλωσε πως είναι αρκετά αισιόδοξος για το επόμενο και τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του στο θεσμό, που δεν είναι άλλο από το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ (28/01, 22:00).

«Αμυνθήκαμε και επιτεθήκαμε με απόλυτη πειθαρχία και τηρήσαμε στο ακέραιο τις οδηγίες. Γνωρίζαμε ότι αντιμετωπίζαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο, ο οποίος πράγματι είχε τις στιγμές του, όμως εμείς σκοράραμε στις σωστές στιγμές και δείξαμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά ως ομάδα»

«Αν είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω ακόμη (αν η ομάδα του διατηρεί ελπίδες πρόκρισης). Προσθέσαμε τρεις βαθμούς και φτάσαμε τους έξι. Πηγαίνουμε με πολύ καλή ψυχολογία στο επόμενο παιχνίδι του Champions League», πρόσθεσε ο 60χρόνος προπονητής.

Αυτή τη στιγμή ο Άγιαξ βρίσκεται στην 31η θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase με έξι βαθμούς και έχει ελάχιστες πιθανότητες να προκριθεί στα πλέι οφ, ακόμη και αν καταφέρει να νικήσει τους Πειραιώτες στην αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας.

Πιο συγκεκριμένα ο υπερυπολογιστής της Opta δίνει στους Ολλανδούς μόνο 11,5% πιθανότητες πρόκρισης, εξαιτίας και του πολύ κακού συντελεστή τερμάτων της ομάδας (-12), την στιγμή που οι Ερυθρόλευκοι, μετά και από την μεγάλη τους νίκη απέναντι στην Λεβερκούζεν, συγκεντρώνουν ποσοστό άνω του 60%.