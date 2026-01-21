Μετά τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, ο Ροντινέι ανέβασε μία σειρά από stories με αποκορύφωμα εκείνο που τραγουδά το «μα δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του League Phase του Champions League, με τον Ροντινέι να έχει δύο ασίστ και να είναι εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης.

Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ ανέβασε μία σειρά από stories στα social media όπου έδωσε πραγματικά... ρεσιτάλ. Αφού αποθέωσε τον Κοστίνια και τον Ρέτσο, ανέβασε μία φωτογραφία του που έγραφε «όχι κουρασμένο» και σε ένα άλλο δείχνει τον ίδιο να τραγουδά το «μα δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου στον δρόμο για το προπονητικό κέντρο.

Τέλος, με τη λέξη παιχταρά δείχνει τον Πάνο Ρέτσο (που έχει δεμένο χέρι) και τον Χρήστο Μουζακίτη.