Ολυμπιακός: Ρεσιτάλ με stories από τον Ροντινέι που τραγουδά το «μα δεν τελειώσαμε»

Ολυμπιακός: Ρεσιτάλ με stories από τον Ροντινέι που τραγουδά το «μα δεν τελειώσαμε»

Νότης Χάλαρης
ελλαδα

bet365

Μετά τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, ο Ροντινέι ανέβασε μία σειρά από stories με αποκορύφωμα εκείνο που τραγουδά το «μα δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του League Phase του Champions League, με τον Ροντινέι να έχει δύο ασίστ και να είναι εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης.

Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ ανέβασε μία σειρά από stories στα social media όπου έδωσε πραγματικά... ρεσιτάλ. Αφού αποθέωσε τον Κοστίνια και τον Ρέτσο, ανέβασε μία φωτογραφία του που έγραφε «όχι κουρασμένο» και σε ένα άλλο δείχνει τον ίδιο να τραγουδά το «μα δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου στον δρόμο για το προπονητικό κέντρο.

Τέλος, με τη λέξη παιχταρά δείχνει τον Πάνο Ρέτσο (που έχει δεμένο χέρι) και τον Χρήστο Μουζακίτη.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

αρσ

 

αρσ

αρσ

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα