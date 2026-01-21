Ταρέμι: «Να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τη νίκη με τον Άγιαξ»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της Λεβερκούζεν και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για την πρόκριση στο νοκ-άουτ του Champions League.
Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, Μεχντί Ταρέμι μίλησε στο MEGA για το μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα στη γερμανική ομάδα και αναφέρθηκε και στο σπουδαίο παιχνίδι που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.
«Ευχαριστούμε την υποστήριξη του κόσμου για τη σπουδαία ατμόσφαιρα. Παίξαμε πολύ καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι, προσπαθήσαμε να τους πιέσουμε και καταφέραμε να το εκμεταλλευτούμε και να σκοράρουμε δύο φορές παίρνοντας τη νίκη», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:
«Πρέπει πλέον να κοιτάξουμε το πιο σημαντικό ματς που έχουμε μπροστά μας με τον Άγιαξ. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό για να πάρουμε τη νίκη. Πάντα ο Ολυμπιακός παίζει για τη νίκη και πρέπει να το κάνουμε».
