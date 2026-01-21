Champions League: Οι 11 ομάδες που έχουν ήδη περάσει στα νοκ άουτ
Το πρώτο σκέλος της έβδομης αγωνιστικής της league phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με έντεκα από τις 24 ομάδες που θα συνεχίσουν ό,τι και αν γίνει στα νοκ άουτ να έχουν γίνει ήδη γνωστές.
Εξ αυτών, η πρωτοπόρος, Άρσεναλ, είναι η μοναδική που έχει καθαρίσει με την πρόκριση στη φάση των «16» έχοντας κάνει το απόλυτο, με άλλες δέκα ομάδες να είναι μίνιμουμ στην 24άδα από τώρα - με Βιγιαρεάλ και Καϊράτ Αλμάτι να είναι, από την άλλη, οριστικά εκτός συνέχειας.
Υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στις οκτώ πρώτες θέσεις περνούν απευθείας στους «16», με εκείνες των θέσεων 9-24 να πηγαίνουν στα playoffs, όπου θα διεκδικήσουν τα άλλα οκτώ εισιτήρια.
Οι ομάδες που έχουν περάσει
- Άρσεναλ
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Μπάγερν Μονάχου
- Τότεναμ
- Παρί Σεν Ζερμέν
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας
- Μάντσεστερ Σίτι
- Αταλάντα
- Ίντερ
- Ατλέτικο Μαδρίτης
- Λίβερπουλ
