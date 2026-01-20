Κοπεγχάγη - Νάπολι: Με κεφαλιά του ΜακΤόμινεϊ το 1-0 για τους Παρτενοπέι (vid)
Η Νάπολι προηγήθηκε ενάντια στην Κοπεγχάγη με 1-0, ενώ οι γηπεδούχοι παίζουν με 10 παίκτες από το 35ο λεπτό εξαιτίας σκληρού μαρκαρίσματος του Ντιλέινι που χτύπησε με τις τάπες τον Λομπότκα. Στο 39' ο ΜακΤόμινεϊ πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, κάρφωσε στην δεξιά πλευρά της εστίας του Κοτάρσκι και έδωσε το προβάδισμα στους Παρτενοπέι.
🚨🇪🇺 | GOAL: SCOTT MCTOMINAY OPENS THE SCORING FOR NAPOLI!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) January 20, 2026
Copenhagen 0-1 Napoli.
pic.twitter.com/JYIu5bc3mD
