Ο ΜακΤόμινεϊ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τη Νάπολι κόντρα στην Κοπεγχάγη γράφοντας το 1-0.

Η Νάπολι προηγήθηκε ενάντια στην Κοπεγχάγη με 1-0, ενώ οι γηπεδούχοι παίζουν με 10 παίκτες από το 35ο λεπτό εξαιτίας σκληρού μαρκαρίσματος του Ντιλέινι που χτύπησε με τις τάπες τον Λομπότκα. Στο 39' ο ΜακΤόμινεϊ πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, κάρφωσε στην δεξιά πλευρά της εστίας του Κοτάρσκι και έδωσε το προβάδισμα στους Παρτενοπέι.