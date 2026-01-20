Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει το υψηλό διακύβευμα του Ολυμπιακού στο φινάλε της League Phase του Champions League, αρχής γενομένης από το ματς κόντρα στη Λεβερκούζεν!

Δύο μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η αλήθεια είναι ότι υποδεχόμενος απόψε την Μπάγερ Λεβερκούζεν και αντιμετωπίζοντας την ερχόμενη Τετάρτη στο Αμστερνταμ τον Αγιαξ παίζει για κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή πρόκριση στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των πλέι οφ του Champions League…

Ούτως ή άλλως βεβαίως δεν μιλάμε για μία… απλή πρόκριση, αλλά για μία σημαντική πρόκριση στο 1-24, την πρώτη πρόκριση ελληνικής ομάδας στην πρώτη της συμμετοχή στη League Phase του Champions League, δηλαδή στη διοργάνωση με το νέο φορμάτ!

Μία πρόκριση καθόλου εύκολη, που για να επιτευχθεί θα απαιτήσει ακόμα και δύο στα δύο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ενώ λογικά μπορεί να έρθει και με τέσσερις βαθμούς στα ματς με τη Λεβερκούζεν και τον Αγιαξ στους 9 βαθμούς για τον Ολυμπιακό και πολύ πιο δύσκολα στους 8 βαθμούς.

Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει για πολύ περισσότερα από μία πρόκριση μέσα σε χρονικό διάστημα εννιά ημερών. Σε όλα τα επίπεδα…

Συγκεκριμένα:

1) Παίζει για δύο, όχι για μία πρόκριση

Μέσω της πρόκρισης στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ του εφετινού Champions League και της επίδρασης που θα έχει αυτή η επιτυχία στον συλλογικό του συντελεστή, ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την απευθείας συμμετοχή του στην επόμενη League Phase του Champions League 2026-27, αν βεβαίως κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η μη κατάκτηση του πρωταθλήματος Νορβηγίας από την Μπόντο Γκλιμτ δεν εξασφαλίζει τους ερυθρόλευκους, γιατί έχουν την απειλή της Σαχτάρ Ντόνετσκ που συνεχίζει με πολύ καλές προϋποθέσεις στο Conference (αν φτάσει μέχρι τους 8 μπορεί να καλύψει τη διαφορά των τριών νικών που χωρίζει τους συντελεστές των δύο ομάδων), ενώ στο τρελό πρωτάθλημα Σκοτίας η Ρέιντζερς με σημαντικά ανώτερο συντελεστή από τον Ολυμπιακό έχει ακόμα ελπίδες κατάκτησης μαζί με τη Σέλτικ στη βαθμολογία και έξι πόντους πίσω από την ασταθή Χαρτς.

Αν ο Ολυμπιακός εκμεταλλευτεί τους πόντους από τους δύο αγώνες με Λεβερκούζεν και Αγιαξ, τότε μαζί με το έξτρα βαθμολογικό μπόνους θέσης (αν τερματίσει στην 24η και πάνω), εκμηδενίζει τις πιθανότητες της Σαχτάρ, ενώ είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσει σε συντελεστή και τη Ρέιντζερς μπαίνοντας πρώτος στη σχετική λίστα και εξασφαλίζοντας δεύτερη σερί απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα θα πρέπει βεβαίως να… κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και η ομάδα που θα κατακτήσει το εφετινό τρόπαιο του Champions League να έχει εισιτήριο για τη διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας της, κάτι σχεδόν δεδομένο…

Αυτός είναι ο λόγος που σε αυτές τις εννιά μέρες ο Ολυμπιακός δεν παίζει για μία, αλλά για δύο προκρίσεις στο Champions League!

2) Διεκδικεί 5,500 βαθμούς για τον συντελεστή του

Από πλευράς ευρωπαϊκού συντελεστή τον οποίο με επιμέλεια έχει χτίσει τα τρία τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός και έχει καταφέρει να επιστρέψει στα ψηλά πατώματα του UEFA ranking, σε αυτά τα δύο ματς με Λεβερκούζεν και Αγιαξ ο πρωταθλητής Ελλάδας διεκδικεί ούτε λίγο ούτε πολύ 5,500 βαθμούς συν στους 10,000 που έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα.

Βαθμούς τους οποίους χρειάζεται αν αναλογιστεί κανείς ότι τη χρονιά κατάκτησης του Conference League είχε τελειώσει τη σεζόν με συντελεστή στους 17,000 βαθμούς, ενώ αντίστοιχα πέρυσι με την πολύ καλή του παρουσία στο Europa League είχε φτάσει στους 18,500 βαθμούς. Επιδόσεις που αργά ή γρήγορα είναι ικανές να τον φέρουν στο ευρωπαϊκό top-20!

O Oλυμπιακός διεκδικεί τους 4,000 βαθμούς που είναι το ανώτερο που μπορεί να συγκεντρώσει με δύο νίκες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase, ενώ αν πετύχει κάτι τέτοιο με μία θέση τερματισμού κοντά στις θέσεις 19-20 θα προσθέσει στον συντελεστή του κοντά στους 1,500 βαθμούς ως μπόνους θέσης.

Σημειώνεται ότι στο Champions League οι ομάδες από 25-34 έχουν εξασφαλισμένο μπόνους 6,000 βαθμών (αυτοί έχουν ήδη πιστωθεί στον συντελεστή του Ολυμπιακού) και από εκεί και πέρα η 24η θέση είναι 6,250 βαθμοί, η 23η 6,500, η 22η 6,750 κοκ.

Εξτρα μπόνους δεν υπάρχει για πρόκριση στον ενδιάμεσο γύρο των πλέι οφ. Το πρώτο μπόνους των 1,500 βαθμών αφορά την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.

3) Επιστροφή στο top-30 της Ευρώπης

Με το μάξιμουμ των βαθμών που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός μέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του στη League Phase του Champions League, θα έχει και πάλι τη δυνατότητα να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό top-30 για πρώτη φορά μετά το 2018, όταν τελείωσε τη σεζόν στην 29η θέση.

Οι ερυθρόλευκοι τελείωσαν την περσινή χρονιά στην 37η θέση, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 38η και έχουν όλες τις δυνατότητες να προσπεράσουν club όπως η Αλκμααρ, η Βιγιαρεάλ, η Λάτσιο, η Ρέιντζερς και να ανέβουν στο top-30.

Aξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός πέρασε πρώτη ελληνική ομάδα στη βαθμολογία της UEFA το 2012 ξεπερνώντας τον Παναθηναϊκό και από τότε παραμένει πρώτος χωρίς στην ουσία να απειλείται από άλλη ελληνική ομάδα.

Με τα τωρινά δεδομένα οι ερυθρόλευκοι θα ξεκινούν του χρόνου από το top-30, ενώ βγάζοντας την επόμενη σεζόν από την 5ετία τους την κακή σεζόν 2022-23, έχουν όλες τις δυνατότητες να βρίσκονται στο ευρωπαϊκό top-20 από τη σεζόν 2027-28! Αρκεί βεβαίως να συνεχίσουν τις καλές ευρωπαϊκές χρονιές!

4) Παίζει σε δύο ματς για… 8 εκατ. ευρώ!

Οχτώ εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που διεκδικεί ο Ολυμπιακός στο φινάλε της League Phase του Champions League! 2,1 + 2,1 μπορεί να του αποφέρουν οι δύο νίκες, 700.000 ευρώ είναι ο κάθε βαθμός από τους έξι που διεκδικεί με Λεβερκούζεν και Αγιαξ!

Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι 29ος στη βαθμολογία και κάθε θέση που θα ανεβαίνει θα του αποφέρει έξτρα 275.000 ευρώ. Αν για παράδειγμα καταφέρει να κάνει δύο νίκες και τερματίσει δέκα θέσεις πιο ψηλά, αυτές οι δύο νίκες θα του αποφέρουν έξτρα 2.750.000 ευρώ. Στη σημερινή του θέση δικαιούται 2.200.000 ευρώ!

Η πρόκριση στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση των πλέι οφ του Champions League θα αποφέρει στον Ολυμπιακό επιπλέον μπόνους ενός εκατ. ευρώ!

Πρόκειται για ένα διεκδικήσιμο ποσό κοντά στα 8 εκατ. ευρώ με δύο… ζαριές!

Ποσό που θα προστεθεί στα κάτι παραπάνω από 34 εκατ. ευρώ που έχει μέχρι σήμερα εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός από τη διοργάνωση!