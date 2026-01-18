Λεβερκούζεν: Χωρίς Φλέκεν και Τέλα κόντρα στον Ολυμπιακό
Πολλαπλά αρνητικά είχε για την Μπάγερ Λεβερκούζεν η ήττα από τη Χόφενχαϊμ, με τις Ασπιρίνες να χάνουν και δύο ποδοσφαιριστές ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Champions League την Τρίτη (20/01, 22:00).
Η προσεχής αντίπαλος των Πειραιωτών επιβεβαίωσε πως οι Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα θα μείνουν εκτός μάχης μέχρι νεωτέρας, συνεπώς ο Κάσπερ Χιούλμαντ δεν θα τους έχει διαθέσιμους για την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης». Υπενθυμίζεται πως δεν υπολογίζεται επίσης ο Έντμοντ Ταπσόμπα, που επέστρεψε με πρόβλημα τραυματισμού από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπουρκίνα Φάσο.
Όσον αφορά στις δύο νέες απουσίες, ο Φλέκεν είχε γάντια βασικού φέτος και τη θέση του αναμένεται να πάρει ο έμπειρος Γιάνις Μπλάσβιχ, με τον Τέλα από την άλλη να αποτελεί ποδοσφαιριστή που συχνά περνούσε ως αλλαγή, ενώ είχε αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών και νωρίτερα μέσα στη σεζόν.
🤕Mark Flekken and Nathan Tella will be out for the time being after both were taken off with injures during yesterday's match. Keep your heads up, lads. 🙏🖤❤️ pic.twitter.com/5prYHTg9pT— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 18, 2026
