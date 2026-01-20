Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Λεβερκούζεν στο Champions League και το Gazzetta καταγράφει την πορεία των Γερμανών στην κορυφαία διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη «μάχη» του Champions League για τις δυο τελευταίες «στροφές» της διοργάνωσης και τα περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα. Με απολογισμό πέντε βαθμών μετά το πέρας των πρώτων έξι αγωνιστικών, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν περιοριστεί στην 29η θέση της ενιαίας βαθμολογίας και θα αναζητήσουν τους απαραίτητους βαθμούς για να προλάβουν το τρένο των play-offs, αρχής γενομένης στον αγώνα απέναντι στη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ποια είναι όμως πραγματικά η αντίπαλος που θα βρει στο δρόμο του ο Ολυμπιακός και τί πορεία έχει διαγράψει στη διοργάνωση;

Το αποτύπωμα της Λεβερκούζεν στο Champions League

Στις πρώτες έξι αγωνιστικές του Champions League η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει εννιά βαθμούς με δυο νίκες νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μια ήττα, με αποτέλεσμα να αναρριχηθεί στην 20η θέση της συνολικής κατάταξης.

Ακόμα ωστόσο δεν έχει επισφραγίσει και μαθηματικά την παρουσία της στα play-offs, ενώ την ίδια ώρα με δυο καλά αποτελέσματα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βιγιαρεάλ δεν αποκλείεται να ολοκληρώσει μια μεγάλη έκπληξη και να μπει με σθένος στην πρώτη οκτάδα, που οδηγεί στην απευθείας πρόκριση στη φάση των «16». Οι Γερμανοί στη μέχρι τώρα πορεία τους έχουν αποδείξει πως είναι αρκετά απρόβλεπτοι με αποτελέσματα που άλλοτε απογοήτευσαν και άλλοτε εξέπληξαν την Ευρώπη, με τη βραδιά στο «Έτιχαντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι να ξεχωρίζει.

Το «διπλό» στο Μάντσεστερ που συντάραξε την Ευρώπη

Δεδομένα το μεγαλύτερο αποτέλεσμα για τις Ασπιρίνες ήρθε στις 25 Νοεμβρίου απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι σε εχθρικό έδαφος. Έχοντας γεμίσει το ντεπόζιτο της αυτοπεποίθησης μετά την πρώτη νίκη στο Champions League με 1-0 στην έδρα της Μπενφίκα, οι Γερμανοί ταξίδεψαν στο «Έτιχαντ» για να κάνουν την μεγάλη έκπληξη.

Εκμεταλλευόμενη το rotation του Πεπ Γκουαρδιόλα, η Λεβερκούζεν πλήγωσε τη Σίτι και την υποχρέωσε στην πρώτη και μοναδική της ήττα στη League Phase, με τα γκολ των Αλεχάνδρο Γκριμάλδο και Πάτρικ Σικ να υπογράφουν ένα σπουδαίο διπλό με 2-0. Στο φινάλε του αγώνα οι εικόνες με παίκτες κι οπαδούς να ενώνουν τις φωνές τους στις εξέδρες και να πανηγυρίζουν το τρίποντο στο «Έτιχαντ» έκαναν τον γύρο της Ευρώπης, σε μια από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές βραδιές που βίωσαν οι Γερμανοί τα τελευταία χρόνια.

Νοοτροπία refuse to lose

Οι νίκες απέναντι σε Μπενφίκα και Μάντσεστερ Σίτι γέμισαν το σακούλι των Γερμανών, όμως δεν ήταν οι μοναδικοί βαθμοί που έχουν συγκεντρώσει. Σαν μια κληρονομιά που έχει αφήσει ο Τσάμπι Αλόνσο από την εποχή του στην ομάδα, η Λεβερκούζεν και τη φετινή περίοδο έχει αποδείξει ότι δεν πτοείται εύκολα, ακόμα και σε αγώνες που τα πράγματα δεν κυλάνε υπέρ της.

Στο Champions League συγκεκριμένα οι Ασπιρίνες έχουν αποσπάσει τρεις ισοπαλίες απέναντι σε Κοπεγχάγη (2-2), Αϊντχόφεν (1-1) και Νιούκαστλ (2-2), με τα γκολ στο φινάλε και το άρωμα θρίλερ πάντα στο επίκεντρο. Στην πρεμιέρα απέναντι στους Δανούς δε, απέδειξε για ακόμα μια φορά τη refuse to lose νοοτροπία της, όταν χάρη σε αυτογκόλ του Παντελή Χατζηδιάκου στις καθυστερήσεις κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας για το τελικό 2-2.

Ένα έργο που επαναλήφθηκε και στον τελευταίο της αγώνα στη League Phase απέναντι στη Νιούκαστλ. Μέχρι το 88΄οι Άγγλοι κρατούσαν στα χέρια τους το τρίποντο με προβάδισμα 2-1, όμως ένα ακόμα γκολ του Αλεχάντρο Γκριμάλδο, πρώτου σκόρερ της στη διοργάνωση, κράτησε ζωντανή την ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ.

Μια ήττα με ιστορική συντριβή!

Παρά το γεγονός ωστόσο πως έχει αποδείξει πως πρόκειται για σκληρό καρύδι, δεν ήταν όλα ρόδινα στη φετινή της πορεία. Η Λεβερκούζεν έχει λυγίσει μόλις μια φορά στο Champions League, αλλά ο τρόπος ήταν αποκαρδιωτικός και συνάμα ιστορικός. Στα τέλη του Οκτώβρη η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί, ταξίδεψε στη «BayArena» για τη μεταξύ τους κόντρα, η οποία πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε πάρτι των Παριζιάνων.

Ντεζιρέ Ντουέ, Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Ουσμάν Ντεμπελέ, Βιτίνια, Νούνο Μέντες, Πάτσο και Ζαμπαρνί ντύθηκαν σκόρερ για τους Γάλλους, οι οποίοι συνέτριψαν με το εκκωφαντικό 7-2 τη Λεβερκούζεν και την υποχρέωσαν στην δεύτερη πιο βαριά ευρωπαϊκή ήττα σε ολόκληρη την ιστορία της!

Ήταν μια εφιαλτική βραδιά για τους Γερμανούς που φάνηκαν πιο ευάλωτοι από ποτέ στο ευρωπαϊκό στερέωμα, κόντρα στο πρόσωπο που είχαν επιδείξει μέχρι εκείνο το σημείο...

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Λεβερκούζεν στο Champions League

Πρώτη αγωνιστική: Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν 2-2 (18 Σεπτεμβρίου)

Δεύτερη αγωνιστική: Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν 1-1 (1 Οκτωβρίου)

Τρίτη αγωνιστική: Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7 (21 Οκτωβρίου)

Τέταρτη αγωνιστική: Μπενφίκα - Λεβερκούζεν 0-1 (5 Νοεμβρίου)

Πέμπτη αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν 0-2 (25 Νοεμβρίου)

Έκτη αγωνιστική: Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2 (10 Δεκεμβρίου)

Το πρόγραμμα της Λεβερκούζεν

Έβδομη αγωνιστική: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (20/1)

Όγδοη αγωνιστική: Λεβερκούζεν - Βιγιαρεάλ (28/1)