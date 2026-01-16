Οι άνθρωποι της Λίβερπουλ είναι σε συζητήσεις με τον Μοχάμεντ Σαλάχ για να επανενταχθεί άμεσα στην ομάδα μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Μπορεί η Αίγυπτος να αποκλείστηκε από τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μετά την ήττα από τη Σενεγάλη, ωστόσο οι Φαραώ παραμένουν στο Μαρόκο προκειμένου να παίξουν στο ματς της παρηγοριάς -και της τρίτης θέσης- με τη Νιγηρία το Σάββατο (17/01).

Κι ενώ είναι σαφές πως οι ποδοσφαιριστές των ομάδων που έφτασαν ως εδώ θα ήθελαν λίγη ξεκούραση, ωστόσο με τη σεζόν στα ευρωπαϊκά γήπεδα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό είναι μάλλον δύσκολο!

Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι της Λίβερπουλ είναι σε επικοινωνία με τον Μοχάμεντ Σαλάχ προκειμένου ο Αιγύπτιος να επανενταχθεί άμεσα στην ομάδα μετά το πέρας του Copa Africa και να είναι διαθέσιμος για το εκτός έδρας ματς με τη Μαρσέιγ στο Champions League την Τετάρτη (21/01).

Κι αυτό ενώ ο Σαλάχ είχε αφήσει τους Reds τον Δεκέμβριο εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας για το μέλλον του, καθώς είχε κάνει λόγο για «ανύπαρκτη σχέση» με τον Άρνε Σλοτ, ο οποίος πάντως επιχείρησε σήμερα να κατεβάσει τους τόνους, λέγοντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς πρωταθλήματος με την Μπέρνλι πως «χαίρομαι που θα επιστρέψει ο Σαλάχ».