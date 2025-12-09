Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συλλογική δουλειά που έγινε για το διπλό επί της Καϊράτ στο Καζακστάν.

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League επικρατώντας με 0-1 της Καϊράτ στο Καζακστάν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια που έβγαλαν στο χορτάρι οι ερυθρόλευκοι μιλώντας στην Cosmnote TV.

Στο αρχικό του σχόλιο τόνισε: «Κάναμε ένα πολύ καλό ματς με ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος και ήμασταν απειλητικοί. Ήρθε το γκολ στο δεύτερο όπου ήμασταν καταιγιστικοί. Δεν μας απείλησε ο αντίπαλος ουμανιστικά. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα, αλλά πήραμε τους τρεις βαθμούς».

Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να νικήσει και τα άλλα δύο παιχνίδια για την πρόκριση: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Να μην ανησυχούμε ακόμα για αυτό. Θα περάσουν τα Χριστούγεννα και θα δούμε στα παιχνίδια που θα έρθουν».

Για τη μεγάλη εμφάνιση του Μουζακίτη: «Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον. Έγινε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλους. Ήταν μια συλλογική δουλειά από όλους».