Μεντιλίμπαρ: «Καταιγιστικοί στο δεύτερο μέρος, ολοκληρωμένο παιχνίδι»
Ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League επικρατώντας με 0-1 της Καϊράτ στο Καζακστάν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια που έβγαλαν στο χορτάρι οι ερυθρόλευκοι μιλώντας στην Cosmnote TV.
Στο αρχικό του σχόλιο τόνισε: «Κάναμε ένα πολύ καλό ματς με ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος και ήμασταν απειλητικοί. Ήρθε το γκολ στο δεύτερο όπου ήμασταν καταιγιστικοί. Δεν μας απείλησε ο αντίπαλος ουμανιστικά. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα, αλλά πήραμε τους τρεις βαθμούς».
Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να νικήσει και τα άλλα δύο παιχνίδια για την πρόκριση: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Να μην ανησυχούμε ακόμα για αυτό. Θα περάσουν τα Χριστούγεννα και θα δούμε στα παιχνίδια που θα έρθουν».
Για τη μεγάλη εμφάνιση του Μουζακίτη: «Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον. Έγινε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλους. Ήταν μια συλλογική δουλειά από όλους».
