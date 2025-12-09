Ο Ολυμπιακός έσπασε το ρόδι στη φετινή League Phase, πέτυχε την πρώτη του νίκη και βρέθηκε στην 26η θέση της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός έκανε σεφτέ στις νίκες στη φετινή League Phase του Champions League, επικράτησε 1-0 της Καϊράτ στην Αστάνα και έμεινε «ζωντανός» στη μάχη της πρόκρισης στα νοκ άουτ. Οι Πειραιώτες έπειτα από τρεις ήττες, δυο ισοπαλίες, πήραν το χρυσό τρίποντο στο παγωμένο Καζακστάν και έκαναν σημαντικό άλμα στη βαθμολογία.

Ειδικότερα, με ματς περισσότερο έφτασαν τους πέντε βαθμούς και βρέθηκαν στην 26η θέση. Πλέον, υποδέχονται τη Λεβερκούζεν και στην τελευταία στροφή πάνε στην Ολλανδία για το ματς με τον Άγιαξ.

Η βαθμολογία του Champions League

Άρσεναλ 5 (14-1) 15 Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12 Μπάγερν Μονάχου 5 (15-6) 12 Ίντερ 5 (12-3) 12 Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12 Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10 Τσέλσι 5 (12-6) 10 Σπόρτινγκ 5 (11-5) 10 Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10 Αταλάντα 5 (6-5) 10 Νιούκαστλ 5 (11-4) 9 Ατλέτικο Μαδρίτης 5 (12-10) 9 Λίβερπουλ 5 (10-8) 9 Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9 Αϊντχόφεν 5 (13-8) 8 Τότεναμ 5 (10-7) 8 Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8 Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7 Καραμπάγκ 5 (8-9) 7 Νάπολι 5 (6-9) 7 Μαρσέιγ 5 (8-6) 6 Γιουβέντους 5 (10-10) 6 Μονακό 5 (6-8) 6 Πάφος 5 (4-7) 6 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6 Ολυμπιακός 6 (6-13) 5 Μπριζ 5 (8-13) 4 Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4 Άιντραχτ 5 (7-14) 4 Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4 Μπενφίκα 5 (4-8) 3 Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3 Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2 Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1 Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1 Άγιαξ 5 (1-16) 0





Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στο Champions League

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ (9/12, 19:45)

Ίντερ - Λίβερπουλ (9/12, 22:00)

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ (9/12, 22:00)

Αταλάντα - Τσέλσι (9/12, 22:00)

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας (9/12, 22:00)

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης (9/12, 22:00)

Μονακό - Γαλατάσαραϊ (9/12, 22:00)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ (9/12, 22:00)

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (10/12, 19:45)

Καραμπάγκ - Άγιαξ (10/12, 19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00)

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (10/12, 22:00)

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (10/12, 22:00)

Μπενφίκα - Νάπολι (10/12, 22:00)

Γιουβέντους - Πάφος (10/12, 22:00)

Μπριζ - Άρσεναλ (10/12, 22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (10/12, 22:00)