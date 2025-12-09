Αντιδράσεις προκάλεσε στην Αγγλία η απόφαση της Τότεναμ να... υπακούσει τη Σλάβια Πράγας σχετικά με τα διακριτικά του γηπέδου της στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Τότεναμ και Σλάβια Πράγας μετρούν αντίστροφα για το μεταξύ τους παιχνίδι στο Champions League (09/12 - 22:00) και λίγες ώρες πριν τη σέντρα το «φως» της δημοσιότητας προκάλεσε μια είδηση που σήκωσε αντιδράσεις στην Αγγλία.

Όπως μετέδωσε το Athletic, οι Spurs θα μετακινήσουν τη σημαία που φέρει τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, μετά από σχετικό αίτημα της Σλάβιας Πράγας. Οι Τσέχοι έθεσαν ζήτημα ασφαλείας, αφού η συγκεκριμένη βρισκόταν κοντά στο πέταλο όπου κάθονται οι φιλοξενούμενοι οπαδοί και θεώρησαν πως το συγκεκριμένο θέαμα θα εξοργίσει τους φιλάθλους της ομάδας τους. Έτσι, η σημαία θα μεταφερθεί στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, όμως αυτή η απόφαση δεν εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους Άγγλους φιλάθλους.

Οι Proud Lilywhites, σύνδεσμος ΛΟΑΤΚΙ+ φίλων της Τότεναμ, εξέφρασαν την ξεκάθαρη αντίθεσή τους: «Δεν γίνεται να έρχεστε σπίτι μας και να ορίζετε τι είναι αποδεκτό. Και φυσικά δεν γίνεται να διώχνετε μια σημαία που εκφράζει την κοινότητά μας. Κι όμως αυτό ακριβώς έγινε».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η Σλάβια Πράγας έχει πολλάκις αντιμετωπίσει κυρώσεις για τη συμπεριφορά των οπαδών της στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η απόφαση αυτή αφορά αμιγώς στη γηπεδούχο ομάδα, την Τότεναμ εν προκειμένω, και όχι την UEFA.