Ο Ολυμπιακός στο 18' και στο 22' είχε δύο πολύ μεγάλες στιγμές για να πάρει το προβάδισμα απέναντι στην Καϊράτ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 18' όταν ο Ποντένσε έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα, ο Ελ Καμπί πήγε να πιάσει την κεφαλιά και η μπάλα πήρε τροχιά προς τα μέσα, αλλά ο Αναρμπέκοφ ήταν σε ετοιμότητα αποκρούοντας.

Στο 22' ξανά ο τερματοφύλακας της Καϊράτ Αλμάτι είχε την απάντηση, αυτή τη φορά σε μακρινό σουτ του Ελ Καμπί, βγάζοντας εντυπωσιακά σε κόρνερ.