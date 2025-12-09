Αντσελότι: «Ποιος θα πάρει το Champions League; Η Ρεάλ Μαδρίτης μου!»

Μανώλης Μακρόπουλος
Αντσελότι - Τσάμπι Αλόνσο

Ο εκλέκτορας της Εθνικής Βραζιλίας έχρισε φαβορί την... πρώην ομάδα του όσον αφορά το Champions League. Τι είπε αναφορικά με τον τίτλο στην Premier League.

Εδώ και μερικούς μήνες, ο Κάρλο Αντσελότι απολαμβάνει την... ησυχία του να είναι κάποιος προπονητής Εθνικής ομάδας και να μην έχει την καθημερινή πίεση που υπάρχει στους συλλόγους.

Ο Ιταλός που αποχώρησε από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, όντας κατά πολλούς ο κορυφαίος τεχνικός στην ιστορία της, βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της Εθνικής Βραζιλίας, με πρόκληση φυσικά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Στο πλαίσιο μίνι-συνέντευξής του στο TNT, ο «Καρλέτο» κλήθηκε να δώσει το δικό του φαβορί για το φετινό Champions League, με την απάντηση να είναι ολίγον προφανής και... αφοπλιστική: «Η Ρεάλ Μαδρίτης μου!»

 

Παράλληλα, ερωτηθείς για το ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα στην Premier League, ο πολυνίκης κόουτς ανέφερε πως θεωρεί ότι η Άρσεναλ θα στεφθεί πρωταθλήτρια, χαρακτηρίζοντας την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα «φανταστική».

     

