Καϊράτ - Ολυμπιακός: Ο Μουνουέρα σφυρίζει το ματς-τελικό των Πειραιωτών
Με έναν έμπειρο Ισπανό διαιτητή θα διεξαχθεί το απολύτως καθοριστικό παιχνίδι της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική του Champions League.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Καϊράτ Αλμάτι το απόγευμα (σσ Ελλάδας) της Τρίτης (9/12, 17:30), σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο, καθώς σε διαφορετικό αποτέλεσμα πέραν της νίκης, θα αποχαιρετήσει τις όποιες ελπίδες πρόκρισης στη νοκ-άουτ φάση.
Έτσι, η UEFA επέλεξε τον 43χρονο Μαρτίνεθ Μουνουέρα να διευθύνει τον αγώνα, θέλοντας τον απόλυτο έλεγχο, με το διακύβευμα μεγάλο.
Ο συγκεκριμένος ρέφερι είναι -μέχρι ώρας- «γουρλής» για τους Πειραιώτες, καθώς έχει βρεθεί δυο φορές στο δρόμο τους, στο 4-0 επί της Βικτόρια Πλζεν για τα προκριματικά του Champions League (30/7/2019) και στο 1-0 επί του Παναθηναϊκού, στη ρεβάνς των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος της περασμένης σεζόν (5/2/2025).
Μάλιστα το ματς στην Αστάνα θα είναι το πρώτο φετινό του, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγο Πριέτο, τέταρτος ο Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, ενώ στο VAR θα είναι ο Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε με βοηθό τον Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.