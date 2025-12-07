Τον έμπειρο Ισπανό ρέφερι επέλεξε η UEFA, για την κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30).

Με έναν έμπειρο Ισπανό διαιτητή θα διεξαχθεί το απολύτως καθοριστικό παιχνίδι της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Καϊράτ Αλμάτι το απόγευμα (σσ Ελλάδας) της Τρίτης (9/12, 17:30), σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο, καθώς σε διαφορετικό αποτέλεσμα πέραν της νίκης, θα αποχαιρετήσει τις όποιες ελπίδες πρόκρισης στη νοκ-άουτ φάση.

Έτσι, η UEFA επέλεξε τον 43χρονο Μαρτίνεθ Μουνουέρα να διευθύνει τον αγώνα, θέλοντας τον απόλυτο έλεγχο, με το διακύβευμα μεγάλο.

Ο συγκεκριμένος ρέφερι είναι -μέχρι ώρας- «γουρλής» για τους Πειραιώτες, καθώς έχει βρεθεί δυο φορές στο δρόμο τους, στο 4-0 επί της Βικτόρια Πλζεν για τα προκριματικά του Champions League (30/7/2019) και στο 1-0 επί του Παναθηναϊκού, στη ρεβάνς των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος της περασμένης σεζόν (5/2/2025).

Μάλιστα το ματς στην Αστάνα θα είναι το πρώτο φετινό του, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγο Πριέτο, τέταρτος ο Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, ενώ στο VAR θα είναι ο Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε με βοηθό τον Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.