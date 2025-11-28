Καϊράτ - Ολυμπιακός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στην Αστάνα του Καζακστάν

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με την Καϊράτ στις 9/12 στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Δείτε πόσο κοστίζουν τα αεροπορικά, η διαμονή και το φαγητό στην πρωτεύουσα του Καζακστάν.

Η Αστάνα, πρωτεύουσα του Καζακστάν, είναι μια πόλη που εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική της και τα αξιοθέατά της. Χτισμένη ανάμεσα σε απέραντες στέπες, συνδυάζει την παράδοση με τα φουτουριστικά κτίρια. Η πόλη είναι ζωντανή με σύγχρονες λεωφόρους, μοντέρνα καφέ και μουσεία που αφηγούνται την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

Η Αστάνα αποκτά παλμό στις 9 Δεκεμβρίου, καθώς η Καϊράτ αναμένεται να υποδεχτεί τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο γήπεδο Astana Arena για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Συγκεντρώσαμε όλα τα κόστη για ένα ταξίδι στην πρωτεύουσα του Καζακστάν με αφορμή τον αγώνα.