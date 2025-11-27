Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους «Galacticos» πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον ατζέντη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το χθεσινό ματς.

Μία σημαντική είδηση μετέφερε στους «Galacticos» του Gazzetta ο Κώστας Νικολακόπουλος, που είπε πως, μετά την ληξη του χθεσινού αγώνα και την ήττα του Ολυμπιακού από την Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης», υπήρξε... συνάντηση κορυφής.

Ο ιδιοκτήτης των «ερυθρολεύκων», Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον ατζέντη του προπονητή των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι έκαναν μία πρώτη συζήτηση με θέμα την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε πως η συζήτηση αυτή ήταν «προπαρασκευαστική» και ότι σήμερα ή αύριο θα ακολούθησε ακόμη μία συνάντηση όπου εκεί θα τεθεί κανονικά επί τάπητος το θέμα.