Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Μίλησε ο Μαρινάκης με τον μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, σήμερα-αυριο συζητήση πιο αναλυτική»
Μία σημαντική είδηση μετέφερε στους «Galacticos» του Gazzetta ο Κώστας Νικολακόπουλος, που είπε πως, μετά την ληξη του χθεσινού αγώνα και την ήττα του Ολυμπιακού από την Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης», υπήρξε... συνάντηση κορυφής.
Ο ιδιοκτήτης των «ερυθρολεύκων», Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον ατζέντη του προπονητή των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι έκαναν μία πρώτη συζήτηση με θέμα την ανανέωση του συμβολαίου του.
Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε πως η συζήτηση αυτή ήταν «προπαρασκευαστική» και ότι σήμερα ή αύριο θα ακολούθησε ακόμη μία συνάντηση όπου εκεί θα τεθεί κανονικά επί τάπητος το θέμα.
