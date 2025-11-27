Ολυμπιακός: Αντάλλαξαν φανέλες ο Τσικίνιο με τον Καρέρας
Ματς για γερά νεύρα ήταν αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League, με τους Μαδριλένους να φεύγουν από τη Φάληρο με τη νίκη με 4-3.
Οι άνθρωποι των δύο συλλόγων είχαν αρκετούς γνωστούς, κάτι που φάνηκε από τα χαμόγελα και τα... πηγαδάκια πριν και μετά το παιχνίδι. Κάτι τέτοιο ήταν ανάμεσα στον Αλβάρο Καρέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τσικίνιο του Ολυμπιακού.
Οι δύο παίκτες τα είπαν σε ωραίο κλίμα μετά τον αγώνα, έχοντας αλλάξει φανέλες, με την UEFA να κάνει σχετική ανάρτηση στα social media.
Álvaro Carreras 🤝 Chiquinho #UCL pic.twitter.com/zXnbcY7mNo— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2025
