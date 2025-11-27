Το τέρμα του Αγιούμπ Ελ Καμπί κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης τον έφερε στο... Έβερεστ των ξένων σκόρερ σε ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, φτάνοντας τον Κριστόφ Βαζέχα!

Εκ των πρωταγωνιστών κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο Αγιούμπ Ελ Καμπί καθώς έκανε την ασίστ στο 1-0 του Τσικίνιο και ήταν ο άνθρωπος που μείωσε σε 3-4 στο 80ο λεπτό, βάζοντας... φωτιά στα τελευταία λεπτά του ματς για τον Ολυμπιακό.

Ο Μαροκινός φορ ταλαιπώρησε αρκετά την αμυντική γραμμή των Μαδριλένων και παραλίγο, λίγα δευτερόλεπτα μετά το γκολ του, να βρει και δεύτερη φορά δίχτυα για να φέρει την ολική ανατροπή στο σκορ.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο τέρμα, ήταν ιστορικό για τον 32χρονο επιθετικό καθώς έφτασε τα 25 σε 32 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό και σκαρφάλωσε στην κορυφή των ξένων σκόρερ σε ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, έφτασε τον Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος είχε τη συγκεκριμένη επίδοση στα 60 ευρωπαϊκά ματς που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και την ίδια στιγμή, ο Ελ Καμπί βρίσκεται στην τρίτη θέση των σκόρερ ελληνικών συλλόγων, με τον Ντέμη Νικολαϊδη να είναι μπροστά του με ένα γκολ διαφορά και τον Σαλπιγγίδη να είναι στην κορυφή με 30 τέρματα.